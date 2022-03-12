Війна не завада: де в Україні продовжують працювати зоомагазини

Корм для домашніх тварин: де купити під час війни / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні
Після того, як в Україні запровадили воєнний стан, а Росія розпочала активні бойові дії проти нашої країни, багато українців зіштовхнулися з проблемою купівлі продуктів харчування для своїх домашніх вихованців.
"Сьогодні" розповідають, у яких зоомаркетах зараз можна купити корм для своїх кішок, собак та інших домашніх тварин.
Купити товари можна у таких магазинах:
- EuroZoo (Київ, Харків);
- ZooBonus Shop (Київ, Запоріжжя, Одеса, Черкаси, Львів, Чернігів);
- EliteZoo (Київ);
- Інтернет-зоомагазин Pethouse.ua;
- Masterzoo (Харків, Київ, село Щасливе, Вінниця, Житомир, Одеса, Полтава, Суми, Запоріжжя, Львів, Хмельницький, Кривий Ріг, Дніпро, Миколаїв);
- ZooBoo (Київ);
- "ЗооХата" (Бориспіль);
- інтернет-магазин "ЗооХата" (Київ);
- Rozetka (Київ, Дніпро, Запоріжжя, Бориспіль, Вінниця, Івано-Франківськ, Луцьк, Львів, Одеса, Полтава, Рівне, Тернопіль, Ужгород, Умань, Черкаси, Чернівці. Замовлення та доставка товарів залежить від ситуації з бойовими діями в конкретному регіоні України).
Крім цього, товари для тварин можна купити у звичайних супермаркетах, а саме:
- Novus (Київ);
- "Велика Кишеня" (Київ, Ужгород, Рівне, Івано-Франківськ);
- "Еко-Маркет" (Київ, Житомир, Вінниця, Хмельницький, Рівне).
Зазначимо, майже кожен зоомагазин працює без стабільного графіку. Крім того, в деяких навіть працюючих магазинах, може не бути необхідного товару. Тому українців просять уточнювати наявність товару перед відвідинами конкретного магазину.
Готівка у супермаркетах
Через війну українські банки втратили можливість постійно наповнювати банкомати, тож українцям дали можливість отримувати готівкові гроші у касах супермаркетів.
Для цього потрібно розплатитися за обраний товар карткою, ввести пінкод та попросити касира зняти з неї потрібну суму. Сума зняття обмежена і варіюється від 500 до 6000 грн.
Отож, отримати готівку можна у таких магазинах:
- АТБ-Маркет" (до 6000 грн);
- "Сільпо" (до 6000 грн);
- "Фора" (до 6000 грн);
- FOZZY (до 6000 грн);
- VARUS (до 6000 грн);
- NOVUS (до 500 грн);
- ROSHEN (до 500 грн);
- Лоток (до 6000 грн);
- Thrash! (До 6000 грн);
- "Точка" (до 6000 грн),
- "Сім23" (до 2000 грн);
"Сьогодні" також писали, яку популярну послугу відключили українські банки, та розповіли, що українцям радять не знімати гривню готівкою під час переїзду за кордон.