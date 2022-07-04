Війна змінила плани – що буде з доступним житлом для українців

Державна програма пільгового кредитування відкладається / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Війна кардинально змінила плани щодо запуску державної програми іпотечного кредитування під 5%.
Про це заявив голова правління державного Укргазбанку Андрій Кравець в інтерв'ю UBR.ua.
За його словами, програма мала запуститися в березні, але через війну зараз обговорюється питання того, як вона функціонуватиме після війни та через які фонди надходитимуть кошти на відновлення зруйнованого житла і будівництво нового.
"На мою думку, відбудеться істотна трансформація державних іпотечних програм. Як це буде зроблено – покаже час", – розповів Кравець.
Що робити, якщо немає грошей платити за кредит?
Раніше доктор економічних наук Василь Фурман розповів, що робити в ситуації, якщо ви ніяк не можете платити банку за взятим кредитом.
За словами експерта, краще взагалі не допускати таких ситуацій, проте якщо так уже трапилося, то найкраще, що ви можете зробити – спілкуватися з банком, підкреслює Фурман, а найгірший вихід із ситуації – "морозитися" та уникати розмов.
Якщо ви ховатиметеся від банку, то в результаті фінустанова може просто відібрати у вас заставне майно в рахунок боргу, а якщо через штрафи, що накапали, і відсотків його буде недостатньо, то позичальник може вилучити щось додатково, однак лише за рішенням суду.
Також проблеми з банком назавжди зіпсують вашу кредитну історію і ніхто більше не дасть вам позики на вигідних умовах.
"Сьогодні" раніше писали, що робити з іпотекою під час війни і розповідали, що робити з таким кредитом, якщо ваш будинок зруйнувала війна.