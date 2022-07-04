Война изменила планы – что будет с доступным жильем для украинцев

Государственная программа льготного кредитования откладывается / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война кардинально изменила планы по запуску государственной программы ипотечного кредитования под 5%.

Об этом заявил глава правления государственного Укргазбанка Андрей Кравец в интервью UBR.ua.

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По его словам, программа должна была запуститься в марте, но из-за войны сейчас обсуждается вопрос того, как она будет функционировать после войны и через какие фонды будут поступать средства на восстановление разрушенного жилья и строительство нового.

"На мой взгляд, произойдет существенная трансформация государственных ипотечных программ. Как это будет сделано – покажет время", – рассказал Кравец.

Что делать, если нет денег платить за кредит?

Ранее доктор экономических наук Василий Фурман рассказал "Сегодня", что делать в ситуации, если вы никак не можете платить банку по взятому кредиту.

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По словам эксперта, лучше вообще не допускать такие ситуации, однако если так уже случилось, то лучшее, что вы можете сделать – общаться с банком, подчеркивает Фурман, а самый плохой выход из ситуации – "морозиться" и избегать разговоров.

Если вы будете скрываться от банка, то в итоге финучреждение может просто отобрать у вас залоговое имущество в счет долга, а если из-за накапавших штрафов и процентов его будет недостаточно, то заемщик может изъять что-нибудь дополнительно, однако только по решению суда.

Также проблемы с банком навсегда испортят вашу кредитную историю и никто больше не даст вам займ на выгодных условиях.

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"Сегодня" ранее писали, что делать с ипотекой во время войны и рассказывали, что делать с таким кредитом, если ваш дом разрушила война.