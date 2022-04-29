Як оформити іпотеку в Польщі — умови кредитування і необхідні документи

Розповідаємо, як придбати квартиру в Польщі у кредит і що для цього потрібно

Механізм купівлі житла в іпотеку практика доволі розвинута в Польщі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Іноземці в Польщі мають можливість придбати собі житло в іпотеку з певними умовами. Прикладів такого досвіду існує чимало, отримували іпотеку навіть жителі країн, що знаходяться за межами ЄС.

"Сьогодні" розповість вам, за яких умов теорію можна втілити в реальність.

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Зауважимо, що особливістю іпотечного кредитування в Польщі є те, що лише невелика частина процесу закріплена у законах, все решта має рекомендаційний характер. Конкретні умови можуть бути встановлені не тільки обраним банком, а й в індивідуальному порядку.

Загалом, якщо ви проживаєте в Польщі легально, офіційно працевлаштовані і маєте джерело постійного доходу, бездоганну кредитну і банківську історію, то оформити іпотечне кредитування у вас буде без проблем. Алгоритм оформлення його має такий вигляд:

підписання договору із забудовником чи продавцем;

звернення з пакетом документів в банк;

розгляд банком заяви і перевірка всіх даних;

підписання кредитного договору.

Хто може оформити іпотеку, і які документи потрібні?

Іноземці, які отримали карту постійного проживання в Польщі, мають великі шанси оформити кредит на тривалий термін (30-45 років), а ось людям, які мають карту тимчасового проживання, зробити це буде дещо складніше. Адже в такому випадку кредит буде виданий на час, що не перевищує термін дії картки.

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За даними migrant.biz.ua, пакет необхідних документів містить в собі:

закордонний паспорт;

карту постійного проживання в Польщі або карту тимчасового перебування мінімум на 12 місяців. У другому випадку терміни надання кредиту будуть відповідати терміну її дії;

свідоцтво про сплату податків ;

; довідку про зарплату за останні три-шість місяців;

за останні три-шість місяців; договір на рік вперед і довідку про доходи за останні три-шість місяців;

довідку про доходи за останні півроку-рік;

довідку про доходи за один-два роки (при веденні власного бізнесу в Польщі);

довідку про несудимість;

польський рапорт ВІК, довідку про виплату РІТ та історію руху коштів на банківському рахунку претендента;

попередній договір із забудовником (девелопером) чи з продавцем нерухомості;

дозвіл від Міністерства внутрішніх справ Польщі на покупку нерухомості в разі купівлі будинку або земельної ділянки іноземцем, який прожив в країні не менше п'яти років. Потрібно також дозвіл на придбання будь-якої нерухомості, яка розташована в прикордонній зоні.

Які витрати на це?

Окрім безпосередньої вартості житла, вас чекають додаткові витрати:

200-300 злотих за огляд нерухомості, що проводить представник банку;

податок на цивільно-правові дії в розмірі 2% від ринкової вартості нерухомості (у разі купівлі житла від забудовника цей податок не стягується);

3,5% від суми кредитування за послуги банку;

0,1% іпотечний податок;

260 злотих за запис у будинковій книзі та заяву на її виготовлення;

послуги нотаріуса (при вартості нерухомості від 60 тис. до мільйона злотих ставка складе 1010 злотих плюс 0,4% від суми угоди. Оформлення угоди на суму від одного до двох мільйонів оцінюється вже в 4 770 злотих і 0,2% від суми).

Які банки видають кредити, та які їх умови?

Найчастіше польські банки висувають до іноземців такі вимоги:

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встановити особу іноземного громадянина (чинний закордонний паспорт);

іноземного громадянина (чинний закордонний паспорт); підтвердити законність перебування в Польщі претендента на оформлення кредиту;

в Польщі претендента на оформлення кредиту; підтвердити наявність польської прописки ;

; вказати законне джерело доходів (необхідно підтвердити документально);

(необхідно підтвердити документально); мати позитивну кредитну історію (в Польщі чи в державі проживання);

(в Польщі чи в державі проживання); мати номер PESEL.

Cеред найбільш популярних банків, що видають іноземцям іпотеку, є:

Які переваги дає наявність власного житла в Польщі?

Якщо ви маєте власне житло в Польщі, то і можете скористатися деякими перевагами:

це може посприяти в отриманні мультивізи;

це дає право не підтверджувати бронювання готелю при оформленні польської візи, а просто прописатися у своїй квартирі (що буде плюсом і при оформленні ПНП);

це дозволяє придбати автомобіль у Польщі та зареєструвати його за місцем прописки.

За скільки можна купити квартиру в Польщі

Якщо ви надаєте перевагу жити в центрі міста, то квартира вам обійдеться у гривневому еквіваленті в 52,7 тис. грн за квадратний метр (середнє значення по всій Польщі).

Якщо ж ви бажаєте придбати квартиру за межами міста, то доведеться віддати в середньому 37 тис. грн.

500 тис. злотих (орієнтовно 3,4 млн грн та 120 тис. доларів) для купівлі 2-3 кімнатної квартири у Варшаві з ремонтом вам цілком вистачить. Є і варіанти з цінами понад 1 млн. злотих (6,8 млн. грн), але вже розташування, кількість кімнат та якість ремонту там зовсім інша.

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