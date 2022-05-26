Військовослужбовці в Україні можуть отримати додаткові виплати — як вони нараховуватимуться

На які виплати можуть розраховувати військовослужбовці / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, скріншот

З початку повномасштабної війни на період воєнного стану Україна ввела додаткову винагороду, яка становить 30-100 тис. грн за місяць. Військовослужбовці повинні отримати її за лютий, березень і квітень. Гроші виплачують в поточному місяці за минулий (у травні – за квітень).

Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков у відеозверненні.

Реклама

За його словами, система виплат в цілому налаштована, однак невеликі проблеми ще можуть виникати. Виникають вони з двох причин і залежать від двох документів, які згодом фінансова служба вашої частини направляє в Міноборони:

наказу про зарахування в частину і вступ на посаду (видається в частині один раз, при змінах в рамках частини бюрократія автоматично підтягується);

бойових наказів і розпоряджень, які змінюються щомісяця.

Якщо військовослужбовець офіційно не зарахований на посаду – він не отримає нічого, немає підстав платити гроші. Нараховувати гроші будуть з того дня, яким людина офіційно зарахована. Якщо ви персонально або ваш підрозділ відсутній в бойових наказах – ви не отримаєте Бойові, навіть якщо ви весь час на передовій.

Тож всі ці документи народжуються не в Міністерстві, а на рівні вашої частини. Міноборони на підставі заявки перераховує гроші в частину, а не військовослужбовцю. Безпосередньо військовослужбовцю гроші зараховує на рахунок частина.

Реклама

Міністр також дав відповіді й на інші актуальні питання, що стосуються виплат військовослужбовцям. Кожне з них розберемо детальніше.

Як формується виплата?

Формула виплат проста: ви отримуєте зарплату мирного часу плюс додаткову винагороду:

за день у бою – близько 3000 грн;

за день без бойових завдань – близько 1000 грн.

Зазначимо, що день у бою — то день, який позначений у бойовому наказі. Якщо командування не оформило ці бойові накази, то у фінансистів просто немає підстав щось нараховувати.

Реклама

Що робити, якщо ви не отримали гроші?

За словами Резнікова, якщо ви раптом не отримали грошей за попередні місяці, то вам варто знати, що вони не згорять, а за належного оформлення документів все буде нараховано і виплачено.

"У травні деякі частини перераховували гроші по 4 рази, тому що закривали хвости за попереднім місяцем", — сказав міністр.

Якщо ви опинилися в полоні?

Гроші воїнів, які опинилися в полоні, виплачуються членам сімей.

Але є один дуже важливий нюанс: командир частини повинен оформити наказ "про службове становлення військовослужбовця", в якому вказано статус воїна.

Цей наказ створює юридичний факт, до якого прив'язаний весь подальший процес. Фіксація потрапляння в полон як юридичного факту об'єктивно вимагає часу. Тому що є різні ситуації:

дезертири;

добровільна здача в полон;

дійсно захоплені ворогом.

"Це все повинно бути правильно відображено в наказі про службове становище", — зауважив міністр.

Пенсії військовим в Україні

Колишні військовослужбовці мають одне з найкращих видів забезпечення та велику кількість надбавок після виходу на заслужений відпочинок.

У таких пенсіонерів існує три види пенсії:

за вислугу років;

по інвалідності;

в разі втрати годувальника.

"Сьогодні" раніше писали, як в Україні хочуть змінити розмір військового збору, а також розповідали, на які виплати можуть розраховувати українці під час війни.