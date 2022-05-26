Военнослужащие в Украине могут получить дополнительные выплаты — как они будут начисляться

На какие выплаты могут рассчитывать военнослужащие / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, скриншот
С начала полномасштабной войны на период военного положения Украина ввела дополнительное вознаграждение, которое составляет 30-100 тыс. грн в месяц. Военнослужащие должны получить его за февраль, март и апрель. Деньги выплачивают в текущем месяце за прошлый (в мае – за апрель).
Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников в видеообращении.
По его словам, система выплат в целом настроена, однако небольшие проблемы могут возникать. Происходит это по двум причинам и зависят от двух документов, которые впоследствии финансовая служба вашей части направляет в Минобороны:
- приказа о зачислении в часть и вступлении в должность (выдается в части один раз, при изменениях в рамках части бюрократия автоматически подтягивается);
- боевых приказов и предписаний, которые меняются каждый месяц.
Все эти документы "рождаются" не в Министерстве, а на уровне вашей части. Минобороны из заявки перечисляет деньги в часть, а не военнослужащему. Непосредственно военнослужащему деньги зачисляет на счет часть.
Министр также ответил и на другие актуальные вопросы, касающиеся выплат военнослужащим. Каждый из них разберем поподробнее.
Как формируется выплата?
Формула выплат проста: вы получаете зарплату мирного времени плюс дополнительное вознаграждение:
- за день в бою – около 3000 рублей;
- за день без боевых заданий – около 1000грн.
Отметим, что день в бою — это день, обозначенный в боевом приказе. Если командование не оформило эти боевые приказы, то у финансистов просто нет оснований что-либо начислять.
Что делать, если вы не получили деньги?
По словам Резникова, если вы вдруг не получили денег за предыдущие месяцы, то вам следует знать, что они не сгорят, а при надлежащем оформлении документов все будет начислено и выплачено.
"В мае некоторые части перечисляли деньги по 4 раза, потому что закрывали хвосты за предыдущий месяц" , – сказал министр.
Если вы оказались в плену?
Деньги воинов, оказавшихся в плену, выплачиваются членам семей.
Этот приказ создает юридический факт, к которому привязан весь дальнейший процесс. Фиксация попадания в плен как юридического факта объективно требует времени. Потому что есть разные ситуации:
- дезертиры;
- добровольная сдача в плен;
- действительно попали в плен врага.
"Это все должно быть правильно отражено в приказе о служебном положении", – заметил министр.
Пенсии военным в Украине
У бывших военнослужащих один из лучших видов обеспечения и большой количество надбавок после ухода на заслуженный отдых.
У таких пенсионеров существует три вида пенсий:
- за выслугу лет;
- по инвалидности;
- в случае утраты кормильца.
"Сегодня" раньше писали, как в Украине хотят изменить размер военного сбора, а также рассказывали, на какие выплаты могут рассчитывать украинцы во время войны.