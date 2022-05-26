Военнослужащие в Украине могут получить дополнительные выплаты — как они будут начисляться

На какие выплаты могут рассчитывать военнослужащие / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, скриншот

С начала полномасштабной войны на период военного положения Украина ввела дополнительное вознаграждение, которое составляет 30-100 тыс. грн в месяц. Военнослужащие должны получить его за февраль, март и апрель. Деньги выплачивают в текущем месяце за прошлый (в мае – за апрель).

Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников в видеообращении.

Реклама

По его словам, система выплат в целом настроена, однако небольшие проблемы могут возникать. Происходит это по двум причинам и зависят от двух документов, которые впоследствии финансовая служба вашей части направляет в Минобороны:

приказа о зачислении в часть и вступлении в должность (выдается в части один раз, при изменениях в рамках части бюрократия автоматически подтягивается);

боевых приказов и предписаний, которые меняются каждый месяц.

Если военнослужащий официально не зачислен на должность – он не получит ничего, нет оснований платить деньги. Начислять деньги будут с того дня, когда человек официально зачислен. Если вы персонально или ваше подразделение отсутствует в боевых приказах – вы не получите Боевые, даже если вы все время на передовой.

Все эти документы "рождаются" не в Министерстве, а на уровне вашей части. Минобороны из заявки перечисляет деньги в часть, а не военнослужащему. Непосредственно военнослужащему деньги зачисляет на счет часть.

Реклама

Министр также ответил и на другие актуальные вопросы, касающиеся выплат военнослужащим. Каждый из них разберем поподробнее.

Как формируется выплата?

Формула выплат проста: вы получаете зарплату мирного времени плюс дополнительное вознаграждение:

за день в бою – около 3000 рублей;

за день без боевых заданий – около 1000грн.

Отметим, что день в бою — это день, обозначенный в боевом приказе. Если командование не оформило эти боевые приказы, то у финансистов просто нет оснований что-либо начислять.

Реклама

Что делать, если вы не получили деньги?

По словам Резникова, если вы вдруг не получили денег за предыдущие месяцы, то вам следует знать, что они не сгорят, а при надлежащем оформлении документов все будет начислено и выплачено.

"В мае некоторые части перечисляли деньги по 4 раза, потому что закрывали хвосты за предыдущий месяц" , – сказал министр.

Если вы оказались в плену?

Деньги воинов, оказавшихся в плену, выплачиваются членам семей.

Но есть один очень важный нюанс: командир части должен оформить приказ о служебном становлении военнослужащего, в котором указан статус воина.

Этот приказ создает юридический факт, к которому привязан весь дальнейший процесс. Фиксация попадания в плен как юридического факта объективно требует времени. Потому что есть разные ситуации:

дезертиры;

добровольная сдача в плен;

действительно попали в плен врага.

"Это все должно быть правильно отражено в приказе о служебном положении", – заметил министр.

Пенсии военным в Украине

У бывших военнослужащих один из лучших видов обеспечения и большой количество надбавок после ухода на заслуженный отдых.

У таких пенсионеров существует три вида пенсий:

за выслугу лет;

по инвалидности;

в случае утраты кормильца.

"Сегодня" раньше писали, как в Украине хотят изменить размер военного сбора, а также рассказывали, на какие выплаты могут рассчитывать украинцы во время войны.