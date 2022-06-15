Водіїв чекає сезонний пік: що зміниться на АЗС зовсім скоро

Водії поступово починають відчувати полегшення на заправках / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У червні на АЗС нарешті майже зникли черги. За автогазом їх узагалі немає, за включенням станцій, де його збувають по 37 грн за літр.

Про це повідомив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

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"Декілька АЗС із дизпальним були взагалі без черг або стояло 5-10 машин, що взагалі важко вважати чергою на тлі травневих подій", – зауважив він.

За бензином черги ще бувають трохи більшими – до 30 машин. Роздрібні мережі останнім часом добре заправлені пальним, зокрема KLO, ANP, WOG і ОККО. Поступова активізація на заправках, привела до зниження тиску на основних продавців, що реалізують пальне щодня.

"Ця картина повністю показує ситуацію із постачанням. По газу імпорт вже перевищив очікування, по дизпальному ринок потихеньку виходить на прогнозні показники, по бензину все ще не дотягує 20-25%", – пояснив Сергій Куюн.

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Зростання імпорту

У червні в 1,5 раза зросла кількість постачальників дизельного пального. На третину більше, ніж у травні, стало імпортерів газу. Зараз на паливному ринку налічують понад 150 компаній, які завозять в Україну продукцію.

Разом із постачанням, поступово збільшується і споживання, оскільки українці повертаються додому й оживає бізнес. Сезонний пік очікується у серпні-вересні, хоч до того часу логістику завезення бензину й дизелю в Україну мали би налагодити.

"В Європі українці вигребли всі вільні бензовози, розміщені замовлення на виробництвах. Щодня в країну заходить понад 230 машин із пальним", – додав Сергій Куюн.

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Поступово нарощують обсяги постачання залізницею, яка має найбільший потенціал. Єдина проблема зараз в європейських банках, які не хочуть фінансувати прямі угоди з постачання пального Україні.

"Якщо навіть неукраїнський резидент хоче привезти пальне в Румунію для іншого нерезидента, це вже відмова. Бо звідти багато пального йде саме в Україну. Відчуваючи попит, не можуть скласти собі ціну постачальники, судновласники, перевізники. На ринку з’явилася маса аферистів", – зазначив експерт.

Великі постачальники за порадами чиновників дуже обережно ставляться до України. У Болгарії трейдери узгоджують обсяги постачання з урядом, невдоволені в Молдові, у Польщі вже протестують водії, не кажучи про сусідню Угорщину.

За словами директора консалтингової групи "А-95", кожну машину українські трейдери "вигризають". Головною метою наразі є забезпечення попиту та створення резервів до вересня.

Обіцянки уряду збуваються

Днями глава Мінекономіки України Юлія Свириденко зауважила, країна поступово нарощує запаси – зараз на заправках його вистачає на 7-8 днів. Остаточно дефіциту й шалених черг вдасться позбутися, якщо запасу буде на 14 днів і більше.

Від березня вдалося переорієнтувати 97% каналів імпорту, тож зараз весь ринок купує ресурс в Європі. Обсяги постійно зростають: якщо після початку повномасштабного вторгнення це було 60 тис. тонн пального, то в травні обсяги становлять 380 тис. тонн, у червні показник має бути орієнтовно 600 тис. тонн.

Наявність бензину, дизелю та автогазу на заправках напряму залежить від швидкості доставлення нафтопродуктів. Його ввозять в Україну автомобільним, залізничним та річковим транспортом у 10-15 разів швидше, ніж раніше. Завдяки домовленостям з поляками, пришвидшили процедуру санітарного контролю на кордоні.

Водночас уряд має кілька пріоритетів у цьому напрямку:

забезпечити пальним Збройні сили України та комунальні служби;

надати достатні обсяги дизелю для аграріїв, що здійснюватимуть збирання урожаю;

нарощення обсягів пального на українських заправках.

Максимально можливий обсяг ресурсу купують в Європі та США. Європейський ринок не був готовий до підвищеного попиту, але потроху ситуація налагоджується. Активну підтримку надають поляки, які передають пальне навіть з держрезервів.

"Сьогодні" раніше писали, що бензинова криза вдарила по громадському транспорту в Україні, та розповідали, що подорожчало пальне також у Великій Британії, де за повний бак водії платять рекордну ціну.