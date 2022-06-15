Водителей ждет сезонный пик: что изменится на АЗС совсем скоро

Водители постепенно начинают ощущать облегчение на заправках / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В июне на АЗС, наконец, почти исчезли очереди. За автогазом их вообще нет, за исключением станций, где его сбывают по 37 грн за литр.

Об этом сообщил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

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"Несколько АЗС с дизтопливом были вообще без очередей или стояло 5-10 машин, что вообще трудно считать очередью на фоне майских событий", – заметил он.

За бензином очереди еще бывают чуть больше – до 30 машин. Розничные сети в последнее время хорошо заправлены горючим, в частности, KLO, ANP, WOG и ОККО. Постепенная активизация на заправках привела к снижению давления на основных продавцов, реализующих горючее ежедневно.

"Эта картина полностью показывает ситуацию со снабжением. По газу импорт уже превысил ожидания, по дизтопливу рынок потихоньку выходит на прогнозные показатели, по бензину все еще не дотягивает 20-25%", – объяснил Сергей Куюн.

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Рост импорта

В июне в 1,5 раза выросло количество поставщиков дизельного топлива. На треть больше, чем в мае, стало импортеров газа. Сейчас на топливном рынке насчитывается более 150 компаний, которые завозят в Украину продукцию.

Вместе со снабжением, постепенно увеличивается и потребление, поскольку украинцы возвращаются домой и оживает бизнес. Сезонный пик ожидается в августе-сентябре, хотя к тому времени логистику завоза бензина и дизеля в Украину должны были бы наладить.

"В Европе украинцы выгребли все свободные бензовозы, размещенные заказы на производствах. Ежедневно в страну заходит более 230 машин с горючим", – добавил Сергей Куюн.

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Постепенно наращивают объемы снабжения железной дорогой, имеющей наибольший потенциал. Единственная проблема сейчас в европейских банках, которые не хотят финансировать прямые соглашения по поставке топлива в Украину.

"Если даже неукраинский резидент хочет привезти горючее в Румынию для другого нерезидента, это уже отказ. Потому что оттуда много горючего идет именно в Украину. Чувствуя спрос, не могут составить себе цену поставщики, судовладельцы, перевозчики. На рынке появилась масса аферистов", – отметил эксперт.

Большие поставщики по советам чиновников очень осторожно относятся к Украине. В Болгарии трейдеры согласовывают объемы поставок с правительством, недовольны в Молдове, в Польше уже протестуют водители, не говоря о соседней Венгрии.

По словам директора консалтинговой группы "А-95", каждую машину украинские трейдеры "выгрызают". Главной целью является обеспечение спроса и создание резервов до сентября.

Обещания правительства сбываются

На днях глава Минэкономики Украины Юлия Свириденко заметила, страна постепенно увеличивает запасы – сейчас на заправках его хватает на 7-8 дней. Окончательно от дефицита и бешеных очередей удастся избавиться, если запаса будет на 14 дней и более.

С марта удалось переориентировать 97% каналов импорта, поэтому сейчас весь рынок покупает ресурс в Европе. Объемы постоянно растут: если после начала полномасштабного вторжения это было 60 тыс. тонн горючего, то в мае объемы составляют 380 тыс. тонн, в июне показатель должен быть ориентировочно 600 тыс. тонн.

Наличие бензина, дизеля и автогаза на заправках напрямую зависит от скорости доставки нефтепродуктов. Его ввозят в Украину автомобильным, железнодорожным и речным транспортом в 10-15 раз быстрее, чем раньше. Благодаря договоренностям с поляками ускорили процедуру санитарного контроля на границе.

В то же время у правительства есть несколько приоритетов в этом направлении:

обеспечить горючим Вооруженные силы Украины и коммунальные службы;

предоставить достаточные объемы дизеля для аграриев, осуществляющих сбор урожая;

наращивание объемов горючего на украинских заправках.

Максимально возможный объем ресурса покупается в Европе и США. Европейский рынок не был готов к повышенному спросу, но понемногу ситуация налаживается. Активную поддержку оказывают поляки, которые передают горючее даже из госрезервов.

"Сегодня" раньше писали, что бензиновый кризис ударил по общественному транспорту в Украине, и рассказывали, что подорожало горючее в Великобритании, где за полный бак водители платят рекордную цену.