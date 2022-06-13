Водителям не придется стоять в очередях на АЗС? В Минэкономики назвали главное условие

Украина продолжает наращивать объемы импорта горючего, поэтому водители могут надеяться на облегчение в ближайшее время

Свириденко рассказала, когда удастся преодолеть дефицит бензина в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В условиях войны и нехватки горючего на АЗС Украине удалось нарастить его запасы на 7-8 дней. По предварительным оценкам, очереди на заправках исчезнут, когда объемов ресурса в запасе будет хватать на 14 дней.

Такое мнение озвучила министр экономики Украины Юлия Свириденко во время всеукраинского телемарафона.

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"Ситуация исправляется, хоть очереди есть. Надо начинать с того, что в стране война и уничтожили нефтеперерабатывающий завод, который снабжал нас дизелем и бензином", – напомнила она.

Министр добавила, что в течение марта-апреля удалось переориентировать 97% каналов импорта топлива. Сейчас его покупают в Европе и доставляют через западные границы.

Объемы импортного ресурса постоянно растут. Если в марте этот показатель был на уровне 60 тыс. тонн горючего, то в апреле – уже 191 тыс. тонн, в мае – 380 тыс. тонн. Ожидается, что в июне закупки возрастут еще больше, до 600 тыс. тонн.

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"После того как отпустили цену, запасы (горючего. – Ред.) растут. В критические дни это было на 2-3 дня, сейчас – на 7-8 дней запасов дизеля и бензина. До войны было 15-16 суток, когда мы сможем достичь такого объема запасов, можно будет утверждать, что очереди исчезнут", – объяснила Свириденко.

Наращивание импорта

На украинских заправках есть бензин и дизель, но его недостаточно, чтобы удовлетворить внутренний спрос. Наличие зависит напрямую от скорости доставки ресурса в страну.

В последнее время удалось в 10-15 раз увеличить скорость и объемы транспортировки горючего автотранспортом, а также железнодорожным и речным транспортом. На польской границе были задержки из-за санитарного контроля, но правительствам обеих стран удалось достичь компромисса – поляки ввели изменения и добавили людей, чтобы ускорить эти процессы.

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"Делаем все, чтобы решить логистическую проблему и ресурс попадал на украинский рынок", – заверила глава Минэкономики.

То, что сети АЗС постепенно увеличивают лимиты отпуска топлива в одни руки, свидетельствует, что ситуация улучшается. В то же время правительство имеет несколько приоритетов в этом направлении:

обеспечить горючим Вооруженные силы Украины и коммунальные службы;

предоставить достаточные объемы дизеля для аграриев, осуществляющих сбор урожая;

наращивание объемов горючего на украинских заправках.

Максимально возможный объем ресурса покупается в Европе и США. Европейский рынок не был готов к повышенному спросу, но понемногу ситуация налаживается. Активную поддержку оказывают поляки, которые передают горючее даже из госрезервов.

Рекорды в Великобритании и США

В последнее время на мировом рынке нефти находился очередной ценовой бум. В связи с ростом стоимости ресурса подскочили цены на топливо в Великобритании и США. Как известно, удорожание горючего приводит и к поднятию цен во всех сферах экономики.

Британским водителям впервые придется заплатить свыше 100 фунтов стерлингов (3,7 тыс. грн) за заправку полного бака в стандартном авто на 55 литров. Если заправляться дизелем, это получится дороже – 103 фунта (3,8 тыс. грн).

В США цены на нефть и нефтепродукты побили рекорд 14-летней давности. Водителям придется платить до 5 долларов за галлон (ориентировочно 38,61 грн за литр) бензина, что на 60 центов (17,55 грн) больше, чем месяц назад.

За год стоимость галлона горючего в США выросла почти на 2 доллара – с 3,08 доллара в июне 2021 года. Даже при мартовском пике цен на нефть (133 долл./баррель) галлон бензина не стоил так дорого, а примерно 4,11 доллара (122 грн). В некоторых штатах цены сейчас достигают 6 долларов за галлон.

"Сегодня" раньше рассказывали, чем глава Оператора ГТС Украины предлагает заменить дизель и бензин для тяжелой техники, а также писали, что цены на нефть 13 июня совершили резкий поворот.