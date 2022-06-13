Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке Работа во время войны Работа во время войны ⚡ Обстрелы городов Украины 📺 Спецпроект: Пояснює Панюта
СЕГОДНЯ Новости экономики Автоновости

Водителям не придется стоять в очередях на АЗС? В Минэкономики назвали главное условие

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 июня, 14:39
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украина продолжает наращивать объемы импорта горючего, поэтому водители могут надеяться на облегчение в ближайшее время
Свириденко рассказала, когда удастся преодолеть дефицит бензина в Украине
Свириденко рассказала, когда удастся преодолеть дефицит бензина в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В условиях войны и нехватки горючего на АЗС Украине удалось нарастить его запасы на 7-8 дней. По предварительным оценкам, очереди на заправках исчезнут, когда объемов ресурса в запасе будет хватать на 14 дней.

Такое мнение озвучила министр экономики Украины Юлия Свириденко во время всеукраинского телемарафона.

Реклама

"Ситуация исправляется, хоть очереди есть. Надо начинать с того, что в стране война и уничтожили нефтеперерабатывающий завод, который снабжал нас дизелем и бензином", – напомнила она.

Министр добавила, что в течение марта-апреля удалось переориентировать 97% каналов импорта топлива. Сейчас его покупают в Европе и доставляют через западные границы.

Объемы импортного ресурса постоянно растут. Если в марте этот показатель был на уровне 60 тыс. тонн горючего, то в апреле – уже 191 тыс. тонн, в мае – 380 тыс. тонн. Ожидается, что в июне закупки возрастут еще больше, до 600 тыс. тонн.

Реклама

"После того как отпустили цену, запасы (горючего. – Ред.) растут. В критические дни это было на 2-3 дня, сейчас – на 7-8 дней запасов дизеля и бензина. До войны было 15-16 суток, когда мы сможем достичь такого объема запасов, можно будет утверждать, что очереди исчезнут", – объяснила Свириденко.

Наращивание импорта

На украинских заправках есть бензин и дизель, но его недостаточно, чтобы удовлетворить внутренний спрос. Наличие зависит напрямую от скорости доставки ресурса в страну.

В последнее время удалось в 10-15 раз увеличить скорость и объемы транспортировки горючего автотранспортом, а также железнодорожным и речным транспортом. На польской границе были задержки из-за санитарного контроля, но правительствам обеих стран удалось достичь компромисса – поляки ввели изменения и добавили людей, чтобы ускорить эти процессы.

Реклама

"Делаем все, чтобы решить логистическую проблему и ресурс попадал на украинский рынок", – заверила глава Минэкономики.

То, что сети АЗС постепенно увеличивают лимиты отпуска топлива в одни руки, свидетельствует, что ситуация улучшается. В то же время правительство имеет несколько приоритетов в этом направлении:

  • обеспечить горючим Вооруженные силы Украины и коммунальные службы;
  • предоставить достаточные объемы дизеля для аграриев, осуществляющих сбор урожая;
  • наращивание объемов горючего на украинских заправках.

Максимально возможный объем ресурса покупается в Европе и США. Европейский рынок не был готов к повышенному спросу, но понемногу ситуация налаживается. Активную поддержку оказывают поляки, которые передают горючее даже из госрезервов.

Рекорды в Великобритании и США

В последнее время на мировом рынке нефти находился очередной ценовой бум. В связи с ростом стоимости ресурса подскочили цены на топливо в Великобритании и США. Как известно, удорожание горючего приводит и к поднятию цен во всех сферах экономики.

Британским водителям впервые придется заплатить свыше 100 фунтов стерлингов (3,7 тыс. грн) за заправку полного бака в стандартном авто на 55 литров. Если заправляться дизелем, это получится дороже – 103 фунта (3,8 тыс. грн).

В США цены на нефть и нефтепродукты побили рекорд 14-летней давности. Водителям придется платить до 5 долларов за галлон (ориентировочно 38,61 грн за литр) бензина, что на 60 центов (17,55 грн) больше, чем месяц назад.

За год стоимость галлона горючего в США выросла почти на 2 доллара – с 3,08 доллара в июне 2021 года. Даже при мартовском пике цен на нефть (133 долл./баррель) галлон бензина не стоил так дорого, а примерно 4,11 доллара (122 грн). В некоторых штатах цены сейчас достигают 6 долларов за галлон.

"Сегодня" раньше рассказывали, чем глава Оператора ГТС Украины предлагает заменить дизель и бензин для тяжелой техники, а также писали, что цены на нефть 13 июня совершили резкий поворот.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,93 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Денежный вопрос
Что будет с зарплатами?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
37,00
-
51,00
57,00
-
-
-
57,65
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
TОП-5 в Польше
Самые востребованные сферы
IT

IT

Логистика

Логистика

Финансы

Финансы

Аналитика данных

Аналитика данных

Интернет-торговля

Интернет-торговля

На какие профессии спрос
Must Know
Штрафы для водителей во время войны

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Не включена аварийка – 425 грн

Не включена аварийка – 425 грн
Выбор украинцев
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
Цена вопроса
Сколько стоит аренда жилья в Испании?
Ответ
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

24017.11

Dogecoin (DOGE)

0.05

Ethereum (ETH)

1226.13

Litecoin (LTC)

42.49

Ripple (XRP)

0.31

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять