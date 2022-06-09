Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку ⚡ Обстріли міст України 🔥 Герої Сьогодні 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Новини економіки Авто новини

Водії платитимуть більше за повний бак: які ціни на АЗС у Великій Британії

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 червня, 17:47
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ціни на британських заправках знову б’ють рекорди, тож водіям доведеться затягнути паски
Коротко про ціни на заправках у Сполученому Королівстві та що на них впливає
Коротко про ціни на заправках у Сполученому Королівстві та що на них впливає / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вартість повного бака бензину у Великій Британії вперше коштує понад 100 фунтів (3,7 тис. грн). Власники авто з дизельними двигунами платитимуть 103,4 фунта (3,8 тис. грн).

Як пише Bloomberg, такі суми нарахували в британській автосервісній компанії RAC.

Реклама

За інформацією аналітиків, ціни на паливо піднялися у зв’язку зі зростанням вартості нафти на світовому ринку. А чим дорожче паливо, тим дорожча продукція в усіх сферах економіки.

Подорожчання у Великій Британії

Ріст цін на нафту пов’язаний із санкціями Заходу проти Росії через вторгнення в Україну. Трейдери переживають щодо зниження обсягів постачання російського ресурсу та чи буде чим його замінити.

Представники RAC підрахували: щоб заправити стандартне авто з 55-літровим бензобаком, доведеться заплатити 100,27 фунта стерлінгів (3,7 тис. грн). Водночас якщо заправлятися дизелем, це коштуватиме 103,43 фунта (3,8 тис. грн).

Реклама

У середньому, у Великій Британії ціни на бензин зросли на 0,9% – до 182,31 пенса за літр, а дизель подорожчав на 0,8% – до 188,05 пенса. Автомобілісти просять уряд пом’якшити наслідки безпрецедентного подорожчання, адже за рік бензин у Сполученому Королівстві подорожчав на 40%, а дизельне пальне – на 43%.

Актуальні ціни

За даними ресурсу Fuelo, неетилований бензин 95 оцінюють у розмірі 1,74 фунта (64,45 грн) за літр. Неетилований бензин 98 коштує 1,76 фунта (65,19 грн) за літр.

Літр дизелю можна купити за 1,88 фунта (69,64 грн), а зріджений нафтовий газ (LPG) продають по 0,74 фунта (27,41 грн) за літр.

Реклама

Упродовж тижня стабільною на заправках Великої Британії залишалась лише ціна на А-98. Бензин А-95 подорожчав на 3 пенса (1,11 грн), а літр дизелю – на 2 пенса (0,74 грн). СПГ спершу проявив тенденцію до здешевшання на 2 пенса, але наприкінці тижня знову взяв курс на зростання.

Ціни на АЗС у Великій Британії, Fuelo
Ціни на АЗС у Великій Британії, Fuelo / Фото: скріншот

Які прогнози?

Банківський холдинг та найбільший банк США JPMorgan прогнозує зростання цін на бензин ще на 30%, і це після попереднього підвищення вартості на 53%. Водночас попит на пальне серед американців лише зростає, з огляду на початок літнього періоду та впровадження нафтового ембарго в ЄС проти Росії.

За словами керуючого партнера HUG'S Еріка Наймана, суттєве здорожчання бензину разом із інфляцією у 8,3% в США створює складну ситуацію. Наслідки її весь світ відчує лише за певний час.

І попри все, американські водії не планують знижувати споживання бензину. Щоб якось врегулювати ситуацію, уряд США дозволив продавати пальне з високим вмістом етанолу, яке зазвичай заборонено використовувати влітку через шкідливі викиди.

Раніше "Сьогодні" розповідали, що в Україну прибувають бензовози з ЄС, а також писали, за скільки українцям продають бензин "з рук".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Бізнес News
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,41 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Ядерна загроза
Нова обкладинка The Economist
Грошове питання
Що буде із цінами на продукти?
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
-
-
-
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
-
57,49
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
SWIFT – це міжнародна система платежів. До неї підключені практично всі банки та фінансові компанії світу. За SWIFT-реквізитами можна поповнити картку з будь-якої країни.
Аналіз
Матеріальні втрати економіки (млн $)
1
Житлові будинки Житлові будинки
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активи підприємств Активи підприємств
11 499
4
Цивільні аеропорти Цивільні аеропорти
6 817
5
Залізнична інфраструктура Залізнична інфраструктура
2 672
6
Мости Мости
1 692
7
Навчальні заклади Навчальні заклади
1 621
8
Заклади охорони здоров'‎я Заклади охорони здоров'‎я
1 147
9
Земельний фонд Земельний фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все про збитки
TОП-5 у Польщі
Найпопулярніші сфери
IT

IT

Логістика

Логістика

Фінанси

Фінанси

Аналітика даних

Аналітика даних

Інтернет-торгівля

Інтернет-торгівля

Які професії затребувані
Must Know
Штрафи для водіїв під час війни

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн
Вибір українців
Які авто привозять з закордону
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Більше про вживані авто
Ціна питання
Скільки коштує готовий бізнес?
Відповідь
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

30168.64

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1794.67

Litecoin (LTC)

61.23

Ripple (XRP)

0.4

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти