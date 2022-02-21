Влазять в борги і залишаються ні з чим: як дурять українських заробітчан у Німеччині

Роботодавці часто "кидають" українців на гроші / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Відтоді як Німеччина дещо змінила правила вʼїзду, послабивши карантинні обмеження, рекрутери-шахраї тут же активізувалися. Українські заробітчани платять їм кошти за вакансії, а згодом залишаються без гроше та без роботи.

"Сьогодні" розповість вам про схеми злочинців, реальну історію української заробітчанки та що думають про це все експерти.

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Зазвичай у такі пастки потрапляють ті, хто вперше їде на роботу за кордон. Саме на таких людях наживаються нечесні роботодавці.

Які схеми існують?

Фактично схем, коли українців "кидають" на гроші, доволі багато. Вони нічим не відрізняються від тих же махінацій, що повʼязані із заробітками в Польщі.

Фахівці аналітичного центру компанії Gremi Personal розповідали в коментарі "Сьогодні", що основними способами надурити заробітчан є:

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за вакансію заплатив, а роботи немає. Бувають випадки, коли шахраї представляються посередниками польських фірм. Вони не показують документи чи офіційних договорів, а просто збирають гроші за виготовлення документів. Згодом на території України вони зникають;

Бувають випадки, коли шахраї представляються посередниками польських фірм. Вони не показують документи чи офіційних договорів, а просто збирають гроші за виготовлення документів. Згодом на території України вони зникають; українців наймають на території України на роботу, везуть до Польщі, а там "кидають" без роботи та умов для проходження 14-денного обов'язкового карантину для невакцинованих;

14-денного обов'язкового карантину для невакцинованих; "розвод" із зарплатою. Стосується це ситуацій, коли людина їде на заробітки без офіційного оформлення, а згодом роботодавець її просто "кидає" на гроші;

Стосується це ситуацій, коли людина їде на заробітки без офіційного оформлення, а згодом роботодавець її просто "кидає" на гроші; рекрутують людей на одну вакансію ще в Україні, проте після приїзду до Польщі говорять про те, що такої роботи вже немає. Натомість пропонують іншу, менш привабливу за зарплатою та умовами роботу.

Взяла кредит і залишилася ні з чим (історія з життя)

Українка Світлана, хоч раніше і мала справу з посередниками з працевлаштування, втрапила до рук нечесних рекрутерів, що пропонували роботу в Німеччині. Про це жінка розповіла в коментарі "Обозреватель". Заплатила вона за вакансію на шоколадній фабриці 12 тис. грн (нібито за інформаційні послуги, як вказано в договорі).

Зазначимо, що Світлана не поцікавилась легальністю роботи в Німеччині, адже, як сама зазначає, важливо було лише, щоб платили гроші. Натомість, щоб розрахуватися за вакансію, вона взяла кредит з надією, що за місяць зможе погасити його.

Окрім вже заплачених 12 тисяч менеджерка з рекрутерської компанії попросила ще 120 євро за квиток.

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"Я оплатила їй на картку, хоча могла купити квиток і сама. Але так раділа, що через кілька днів нарешті приступлю до роботи в Німеччині, що не подумала про це. Запитала про ID-картку, вона мені скинула її копію. На ній було моє фото, а ім'я та прізвище не мої. Я була якоюсь Сабіною зі Словаччини", – розповідає Світлана.

У Німеччині українку зустріла нібито біженка з Чечні, яка живе в Німеччині понад рік і працює на тій же фабриці. Спершу вона вимагала у Світлани віддати 50 євро за те, що та її зустріла, і 300 євро за оренду кімнати (а точніше ліжко та тумбочку в кімнаті ще з однією жінкою), а згодом ще 250 євро за ID-картку – документ, за яким Світлана мала жити в Німеччині та який вона так і не побачила.

"Я обурилася: тож за що я заплатила 12 тисяч гривень в Україні? Менеджерка з України обіцяла, що ось-ось приїде кур'єр і привезе ID-картку. Але за три дні так ніхто і не приїхав. А Аміна заявила, що жодних грошей з України їй не переказували, тому картку мені не віддадуть. Через кілька днів вона запропонувала мені поїхати, раз я не хочу платити", — розповіла Світлана. "Я не хотіла витрачати гроші ще, тим більше мені ніхто не гарантував, що робота на тій фабриці буде. Або що за декілька днів мені не покажуть на двері за те, що я погано працюю. Адже я нелегалка з підробленою ID-карткою і за першої ж перевірки поліції мене в кращому разі депортують", – додала вона. Як результат, жінка витратила 700 євро, залізла в кредит і залишилася без роботи . В українській агенції повертати гроші їй не захотіли і заявили, що вона сама у всьому винна. Казки роботодавців (розповідь рекрутера) В інтервʼю DW керівник агентства з працевлаштування IPP Health (одного з найбільших, яке рекрутує персонал у балканських країнах) Кельн Кай Сімон розповів, що стартувати у Німеччині досить важко, а коли агентство обіцяє людям захмарні зарплати та прекрасні умови — це ще гірше. Найпоширенішими обіцянками є саме висока оплата праці, а все тому, що дохід вказують зазвичай в брутто і подають це як "чистий" заробіток. Також, за його словами, поширюються казки, що, мовляв, роботодавці готові прийняти у Німеччині одразу усю сім'ю таких працівників. "Потім вони приїздять до Німеччини. Тут холодно, йде дощ, сім'я далеко, гроші не відповідають обіцянкам. Тоді люди це полишають. Це є неприйнятним, коли людей за допомогою таких брехливих обіцянок забирають з їхньої батьківщини і привозять до Німеччини. Я це вважаю торгівлею людьми", — розповідає Сімон. Легально працювати майже нереально (експертна думка) Також в коментарі "Обозреватель" голова Всеукраїнської асоціації з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник заявив, що насправді більшість українців легально в Німеччині працювати не можуть . Шахраї цим користуються, обіцяючи міфічні вакансії за листом відрядження або за візою Van der Elst.

"Українці можуть працювати в Німеччині лише на підставі німецької робочої візи . При цьому вони повинні мати диплом, підтверджений у Німеччині, та сертифікат, що підтверджує знання німецької мови . В Україні такий документ може видати, наприклад, інститут Гете. Причому якщо ви за дипломом юрист, то працювати зварювальником у цій країні ви не зможете. Тільки за своєю професією", – зазначає Воскобойник.

Проте українці думають, що якщо вони заплатять посередникам, то обов'язково зможуть оминути заборони та працюватимуть у Німеччині. Але такі працівники нічим не захищені, їм можуть не виплатити зарплату, про них ніхто не турбуватиметься, адже вони працюють нелегально.

Чим українців вабить Німеччина? Середня заробітна плата розміром понад 66 тисяч, соціальні гарантії та високий рівень життя, — критерії, що приваблюють безліч українців виїжджати на заробітки саме до Німеччини. Заробітна плата і відсоток роботодавців, що її пропонують: 48 400-63 600 грн – 36%;

63 600-78 900 грн – 28%;

78 900-94 100 грн – 19%;

більш ніж 94 100 грн – 17%. Зауважимо, що офіційна середня заробітна плата в Німеччині становить 4094 євро (станом на червень 2021 року). Раніше ми також розповідали історію про заробітчанина, який знайшов свій прихисток у Німеччині, а також розбиралися в питанні, чому українські лікарі масово їдуть до Німеччини.

Також ми писали, чи дійсно українських заробітчан чекають у Польщі "скотські" умови та рабство.