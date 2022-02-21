Влазять в борги і залишаються ні з чим: як дурять українських заробітчан у Німеччині

Роботодавці часто "кидають" українців на гроші / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Відтоді як Німеччина дещо змінила правила вʼїзду, послабивши карантинні обмеження, рекрутери-шахраї тут же активізувалися. Українські заробітчани платять їм кошти за вакансії, а згодом залишаються без гроше та без роботи.
"Сьогодні" розповість вам про схеми злочинців, реальну історію української заробітчанки та що думають про це все експерти.
Зазвичай у такі пастки потрапляють ті, хто вперше їде на роботу за кордон. Саме на таких людях наживаються нечесні роботодавці.
Які схеми існують?
Фактично схем, коли українців "кидають" на гроші, доволі багато. Вони нічим не відрізняються від тих же махінацій, що повʼязані із заробітками в Польщі.
Фахівці аналітичного центру компанії Gremi Personal розповідали в коментарі "Сьогодні", що основними способами надурити заробітчан є:
- за вакансію заплатив, а роботи немає. Бувають випадки, коли шахраї представляються посередниками польських фірм. Вони не показують документи чи офіційних договорів, а просто збирають гроші за виготовлення документів. Згодом на території України вони зникають;
- українців наймають на території України на роботу, везуть до Польщі, а там "кидають" без роботи та умов для проходження 14-денного обов'язкового карантину для невакцинованих;
- "розвод" із зарплатою. Стосується це ситуацій, коли людина їде на заробітки без офіційного оформлення, а згодом роботодавець її просто "кидає" на гроші;
- рекрутують людей на одну вакансію ще в Україні, проте після приїзду до Польщі говорять про те, що такої роботи вже немає. Натомість пропонують іншу, менш привабливу за зарплатою та умовами роботу.
Взяла кредит і залишилася ні з чим (історія з життя)
Українка Світлана, хоч раніше і мала справу з посередниками з працевлаштування, втрапила до рук нечесних рекрутерів, що пропонували роботу в Німеччині. Про це жінка розповіла в коментарі "Обозреватель". Заплатила вона за вакансію на шоколадній фабриці 12 тис. грн (нібито за інформаційні послуги, як вказано в договорі).
Зазначимо, що Світлана не поцікавилась легальністю роботи в Німеччині, адже, як сама зазначає, важливо було лише, щоб платили гроші. Натомість, щоб розрахуватися за вакансію, вона взяла кредит з надією, що за місяць зможе погасити його.
Окрім вже заплачених 12 тисяч менеджерка з рекрутерської компанії попросила ще 120 євро за квиток.
"Я оплатила їй на картку, хоча могла купити квиток і сама. Але так раділа, що через кілька днів нарешті приступлю до роботи в Німеччині, що не подумала про це. Запитала про ID-картку, вона мені скинула її копію. На ній було моє фото, а ім'я та прізвище не мої. Я була якоюсь Сабіною зі Словаччини", – розповідає Світлана.
У Німеччині українку зустріла нібито біженка з Чечні, яка живе в Німеччині понад рік і працює на тій же фабриці. Спершу вона вимагала у Світлани віддати 50 євро за те, що та її зустріла, і 300 євро за оренду кімнати (а точніше ліжко та тумбочку в кімнаті ще з однією жінкою), а згодом ще 250 євро за ID-картку – документ, за яким Світлана мала жити в Німеччині та який вона так і не побачила.
"Українці можуть працювати в Німеччині лише на підставі німецької робочої візи . При цьому вони повинні мати диплом, підтверджений у Німеччині, та сертифікат, що підтверджує знання німецької мови . В Україні такий документ може видати, наприклад, інститут Гете. Причому якщо ви за дипломом юрист, то працювати зварювальником у цій країні ви не зможете. Тільки за своєю професією", – зазначає Воскобойник.
Проте українці думають, що якщо вони заплатять посередникам, то обов'язково зможуть оминути заборони та працюватимуть у Німеччині. Але такі працівники нічим не захищені, їм можуть не виплатити зарплату, про них ніхто не турбуватиметься, адже вони працюють нелегально.
Також ми писали, чи дійсно українських заробітчан чекають у Польщі "скотські" умови та рабство.