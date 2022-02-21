Влезают в долги и остаются ни с чем: как обманывают украинских заробитчан в Германии

Работодатели часто "кидают" украинцев на деньги / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С тех пор как Германия изменила правила въезда, ослабив карантинные ограничения, рекрутеры-мошенники тут же активизировались. Украинские заробитчане платят им деньги за вакансии, а впоследствии остаются без них и без работы.

"Сегодня" расскажет вам о схемах преступников, реальной истории украинской заробитчанки, и что думают об этом эксперты.

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Обычно в такие ловушки попадают те, кто впервые уезжает на работу за границу. Именно на таких людях наживаются нечестные работодатели.

Какие схемы существуют?

Фактически схем, когда украинцев "кидают" на деньги, достаточно много. Они ничем не отличаются от тех же махинаций, связанных с заработками в Польше.

Специалисты аналитического центра компании Gremi Personal рассказывали в комментарии "Сегодня", что основными способами обмана заробитчан являются:

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за вакансию заплатил, а работы нет. Бывают случаи, когда мошенники представляются посредниками польских фирм. Они не показывают документы или официальные договоры, а просто собирают деньги за изготовление документов. Впоследствии на территории Украины они исчезают;

Бывают случаи, когда мошенники представляются посредниками польских фирм. Они не показывают документы или официальные договоры, а просто собирают деньги за изготовление документов. Впоследствии на территории Украины они исчезают; украинцев нанимают на территории Украины на работу, везут в Польшу, а там "кидают" без работы и условий прохождения 14-дневного обязательного карантина для невакцинированных;

14-дневного обязательного карантина для невакцинированных; "развод" с зарплатой. Касается это ситуаций, когда человек едет на заработки без официального оформления, а впоследствии работодатель его просто "кидает" на деньги;

Касается это ситуаций, когда человек едет на заработки без официального оформления, а впоследствии работодатель его просто "кидает" на деньги; рекрутируют людей на одну вакансию еще в Украине, однако по приезде в Польшу говорят о том, что такой работы уже нет. Зато предлагают другую, менее привлекательную по зарплате и условиям работу.

Взяла кредит и осталась ни с чем (история из жизни)

Украинка Светлана, хотя раньше и имела дело с посредниками по трудоустройству, попала в руки нечестных рекрутеров, предлагавших работу в Германии. Об этом женщина рассказала в комментарии "Обозреватель". Заплатила она за вакансию на шоколадной фабрике 12 тыс. грн (якобы за информационные услуги, как указано в договоре).

Отметим, что Светлана не поинтересовалась легальностью работы в Германии, ведь, как отмечает, важно было лишь, чтобы платили деньги. Вместо того чтобы рассчитаться за вакансию, она взяла кредит с надеждой, что через месяц сможет погасить его.

Кроме уже заплаченных 12 тысяч менеджер по рекрутерской компании попросила еще 120 евро за билет.

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"Я оплатила ей на карту, хотя могла купить билет и сама. Но так радовалась, что через несколько дней наконец приступлю к работе в Германии, что не подумала об этом. Спросила об ID-карте, она мне сбросила ее копию. На ней было мое фото, а имя и фамилия не мои. Я была какой-то Сабиной из Словакии", – рассказывает Светлана.

В Германии украинку встретила якобы беженка из Чечни, которая живет в Германии больше года и работает на той же фабрике. Сперва она требовала у Светланы отдать 50 евро за то, что ее встретила и 300 евро за аренду комнаты (а точнее кровать и тумбочку в комнате еще с одной женщиной), а потом еще 250 евро за ID-карту – документ, по которому Светлана должна была жить в Германии и который она так и не увидела.

"Я возмутилась: так за что я заплатила 12 тысяч гривен в Украине? Менеджерша из Украины обещала, что вот-вот приедет курьер и привезет ID-карту. Но за три дня так никто и не приехал. А Амина заявила, что никаких денег из Украины ей не переводили, поэтому карточку мне не отдадут. Через несколько дней она предложила мне поехать, раз я не хочу платить", – рассказала Светлана. "Я не хотела тратить деньги еще, тем более мне никто не гарантировал, что работа на той фабрике будет. Или что за несколько дней мне не покажут на двери за то, что я плохо работаю. Я ведь нелегалка с поддельной ID-картой и при первой же проверке полиции меня в лучшем случае депортируют", – добавила она. Как результат, женщина потратила 700 евро, залезла в кредит и осталась без работы . В украинском агентстве возвращать деньги ей не захотели и заявили, что она сама во всем виновата. Сказки работодателей (рассказ рекрутера) В интервью DW руководитель агентства по трудоустройству IPP Health (одного из крупнейших, рекрутирующих персонал в балканских странах) Кельн Кай Симон рассказал, что стартовать в Германии довольно тяжело, а когда агентство обещает людям заоблачные зарплаты и прекрасные условия – это еще хуже. Самыми распространенными обещаниями является именно высокая оплата труда, а все потому, что доход указывают обычно в брутто и представляют это как "чистый" заработок. Также, по его словам, распространяются сказки, что, мол, работодатели готовы принять в Германии сразу всю семью таких работников. "Потом они приезжают в Германию. Здесь холодно, идет дождь, семья далеко, деньги не соответствуют обещаниям. Тогда люди это оставляют. Это неприемлемо, когда людей с помощью таких лживых обещаний забирают с их родины и привозят в Германию. Я это считаю торговлей людьми", – рассказывает Симон. Легально работать почти нереально (экспертное мнение) Также в комментарии "Обозреватель" глава Всеукраинской ассоциации по международному трудоустройству Василий Воскобойник заявил, что на самом деле большинство украинцев легально в Германии работать не могут . Мошенники этим пользуются, обещая мифические вакансии по листу командировки или по визе Van der Elst.

"Украинцы могут работать в Германии только на основании немецкой рабочей визы . При этом они должны иметь диплом, подтвержденный в Германии и подтверждающий сертификат знание немецкого языка . В Украине такой документ может выдать, например, институт Гете. Причем, если вы по диплому юрист, то работать сварщиком в этой стране вы не сможете. Только по своей профессии", – отмечает Воскобойник.

Однако украинцы думают, что если они заплатят посредникам, то обязательно смогут обойти запреты и будут работать в Германии. Но такие работники ничем не защищены, им могу не выплатить зарплату, о них никто не будет беспокоиться, потому что они работают нелегально.

Чем украинцев привлекает Германия? Средняя заработная плата размером более 66 тысяч, социальные гарантии и высокий уровень жизни — критерии, которые привлекают множество украинцев выезжать на заработки именно в Германию. Заработная плата и процент предлагаемых работодателей: 48 400-63 600 грн – 36%;

63 600–78 900 грн – 28%;

78 900-94 100 грн – 19%;

более 94 100 грн – 17%. Заметим, что официальная средняя заработная плата в Германии составляет 4094 евро (на июнь 2021 года). Раньше мы также рассказывали историю о заробитчанине, который нашел свое убежище в Германии, а также разбирались в вопросе, почему украинские врачи массово уезжают в Германию.

Также мы писали, действительно ли украинских работников ждут в Польше "скотские" условия и рабство.