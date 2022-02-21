Вітренко звинуватили у зриві домовленостей із США – що відбувається

Вітренко прокоментував ситуацію із зривом домовленостей / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко спростував інформацію про те, що він нібито зриває домовленості України та США щодо фінансування у 5 млрд дол. на закупівлю 8-10 млрд куб. зрідженого газу у Катарі за умови продовження реформ та співпраці з МВФ.

Про це голова НАК написав на своїй сторінці у Facebook.

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За словами Вітренка, він не може зривати ці домовленості, оскільки йому про них навіть нічого не відомо і він виступає лише за продовження реформ в Україні.

"Тому якщо хтось дійсно хоче нам дати 5 млрд дол., і хтось чесно хоче нам продати газ для закачування цього сезону за ціною, яка майже вдвічі нижча за поточну ринкову ціну, то я всіляко допомагатиму це реалізовувати, а не зриватиму", – прокоментував Вітренко публікацію ZN.UA.

Проте, пише голова "Нафтогазу", він вкотре бачить лише те, що компанія отримує постійні удари у спину і тепер буде відповідати на дезінформацію про себе.

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У чому звинувачують Вітренка?

Українське ЗМІ "Дзеркало тижня" у своїй статті про міжнародну фінансову допомогу Україні написало, що згідно з інформацією їхнього джерела, Вітренко зриває попередні домовленості з США.

Видання пише, що Вітренко знає про те, з якими мінімальними запасами блакитного палива Україна закінчить опалювальний сезон, але виступає проти подальшої співпраці з МВФ.

На думку джерела видання, Вітренко вважає, що краще підвищити ренту для місцевих газовидобувників, "вбити власний і без того мізерний видобуток і з рентних грошей купувати газ".

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