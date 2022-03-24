В Україні впав курс злотого – скільки коштує польська валюта

Актуальний курс злотого від НБУ / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Національний банк України розрахував новий курс польського злотого на 24 березня.

Про це свідчать дані сайту НБУ.

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Отже, 24 березня курс злотого складає 6,83 грн, тоді як напередодні, 23 числа, він був 6,87 грн (зміна -4 коп.).

У четвер Нацбанк також розрахував новий курс євро, згідно з яким валюта коштує 32,14 грн, що на 9 копійок менше, ніж 23 березня.

Обмін валют у Польщі

Багато українців вибрали саме Польщу для тимчасового притулку після нападу Росії на Україну, однак у них виникли проблеми з обміном валют.

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Для цього польський Нацбанк оголосив про співпрацю з найбільшим кредитором країни PKO ВР.

Тепер українці можуть обміняти гривню, а саме банкноти номіналом. 100, 200, 500 та 1000 грн на польські злоті у відділеннях PKO BP на загальну суму 10 тис. грн.

Проте експерти все одно не рекомендують вивозити за кордон готівкову гривню, щоб не мати проблем з її обміном.

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Краще покласти гроші на картку та розплачуватися безготівково. Так ви зможете автоматично конвертувати гривні в іноземну валюту під час купівлі або оплати послуг. Це зручніше і тому, що на безготівкові покупки, на відміну від готівки, не існує обмежень і лімітів.

Також нагадуємо, що в Україні купівля іноземної валюти заборонена під час дії воєнного стану.

"Сьогодні" також писали, що українцям у Польщі дозволили працювати без спеціальних дозволів проте за однієї умови, й розповідали, що буде з доларом в Україні після війни.