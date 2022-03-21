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Українцям в Польщі можна працювати без дозволів, проте є важлива умова

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21 березня, 16:38
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Українці мають лише 14 днів, щоб скористатися можливістю
Українці зможуть працювати в Польщі без дозволів
Українці зможуть працювати в Польщі без дозволів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці зможуть працювати в Польщі без так званого запрошення. Для того, щоб скористатися такою можливістю, у вас є лише 14 днів.

Про це повідомляє inPoland.

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Скористатися дозволом можна тим українцям, що вʼїхали в Польщу після початку війни Росії проти України 24 лютого. Працювати без запрошення зможуть і ті, хто перебував у Польщі до війни. Такі зміни прописали в польському законодавстві у березні 2022 року.

Проте є одна умова: протягом 14 днів роботодавець має повідомити повітове управління праці про працевлаштування громадянина України. Зробити це можна тільки електронним способом.

Така опція не буде корисною для осіб, що подають на карту побиту. Адже воєводське управління, розглядаючи справи, далі вимагатиме дозвіл на роботу, незважаючи на те що іноземець працюватиме в такому випадку легально.

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Хто може зараз виїхати за кордон?

Виїзд за межі України дозволений жінкам, чоловікам після 60 років та дітям до 18 років, натомість заборонений чоловікам віком від 18 до 60 років. Серед винятків:

  • чоловіки, які мають посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік або висновок військово-лікарської комісії про непридатність до служби;
  • особи, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років або на утриманні яких є дитина з інвалідністю;
  • усиновлювачі, опікуни або ті, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення АТО.

Для перетину кордону з Польщею із собою обовʼязково мати внутрішній паспорт, що посвідчує особу; якщо є, то закордонний, свідоцтва про народження дітей, які подорожують з вами, медичну документацію. З тваринами можна відʼїжджати і без ветеринарного паспорта.

Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про допомогу біженцям. У ньому, зокрема, йдеться про те, що українці, які евакуювалися до Польщі, зможуть отримати одноразову фінансову допомогу в розмірі 300 злотих (2028 грн) на особу.

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Раніше ми також писали, що в "Дії" зʼявилася нова послуга для українців в Польщі.

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Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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