В Україні стали менше виробляти яєць: що буде з цінами

Що буде далі з цінами на яйця - "вирішать" урожай кукурудзи та обсяги експорту / Фото: уніан

В Україні зменшилась кількість яєць – за даними Держстату, за рік виробництво впало на 15%. А от їхня вартість лише зростає. Що далі буде з цінами на яйця – у своєму сюжеті розповіла кореспондентка "Сьогодні" Павлина Василенко.

Що з цінами на яйця і чому

Ціни б'ють торішній рекорд – яйця здорожчали на третину. Наразі правлять 26 грн за десяток несортованих, і зо 46 грн за десять упакованих яєць, залежно від ваги та свіжості. Хоча традиційно влітку вони мали б дешевшати.

Майже всі яйця в Україні виробляють великі агрохолдинги. І лише 2% ринку – займає продукція невеликих виробників. Фермерські яйця зазвичай дорожчі, бо курей менше, і в них більш комфортні умови утримання.

Від торік обсяги продажів у фермера Руслана Вапельника впали втричі. Через локдауни люди менше купують -

довелось зменшити кількість птиці.

"Щоб рентабельно було і було можна розвиватися – мінімум 40-42 гривн. Я яйце продаю 35 грн за десяток. Це фермерське нормальне яйце. А бабуся приходить і говорить: а що ж таке дороге яйце?", – каже фермер.

Тоді як українцям ціни на яйця б'ють по кишені, на великих виробництвах кажуть: продають нижче собівартості. Бо через карантин експорт зменшився. Як відкриють кордони – обсяги виробництва зростуть, ціни можуть упасти.

"Це не менше 30 грн/десяток, а відпускна ціна наша на сьогодні – 26 грн/десяток. Якщо в нас піде експорт, тоді птахофабрики зможуть відновити виробництво", – каже радник голови наглядової ради холдингу з виробництва яєць Юрій Кравченко.

Наразі виробники ще чекають нового врожаю кукурудзи. Це – один з основних кормів, який впливатиме на вартість.

"Якщо хороший врожай зернових в Україні, це дасть можливість не сильно рости ціні на

світовому ринку і на внутрішньому на кукурудзу. Значить, я думаю, що максимальне зростання

яйця буде десь на рівні 15-18% за рік", – пояснює виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Як яйця стали "золотими"

В Україні протягом року раз по раз злітали ціни на основні продукти. Лише у квітні подорожчали яйця (майже вдвічі за два місяці), м'ясо, молоко, борошно і цукор. Соняшникова олія підскочила аж до 60 грн, хоча Україна є її потужним виробником – забезпечує половину світового експорту.

Фахівці називали такі причини зростання цін – як світові, так і внутрішньоукраїнські:

неврожай соняшника;

коронавірусна криза;

підвищення мінімальної зарплати;

підвищення тарифів.

Відтоді ціни на продукти продовжують зростати.