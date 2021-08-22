В Украине стали меньше производить яиц: что будет с ценами

Что будет дальше с ценами на яйца - "решат" урожай кукурузы и объемы экспорта / Фото: УНИАН

В Украине уменьшилось количество яиц – по данным Госстата, за год производство упало на 15%. А вот их стоимость только растет. Что дальше будет с ценами на яйца – в своем сюжете рассказала корреспондент "Сегодня" Павлина Василенко.

Что с ценами на яйца и почему

Цены бьют прошлогодний рекорд – яйца подорожали на треть. Сейчас приходится отдавать по 26 грн за десяток несортированных и до 46 грн за десять упакованных яиц, в зависимости от веса и свежести. Хотя традиционно летом они должны дешеветь.

Почти все яйца в Украине производят крупные агрохолдинги. И только 2% рынка – занимает продукция небольших производителей. Фермерские яйца обычно дороже, потому что кур меньше, и в них более комфортные условия содержания.

С прошлого года объемы продаж у фермера Руслана Вапельника упали втрое. Из-за локдаунов люди меньше покупают -

пришлось уменьшить количество птицы.

"Чтобы рентабельно было и было можно развиваться – минимум 40-42 гривны. Я яйцо продаю 35 грн за десяток. Это фермерское нормальное яйцо. А бабушка приходит и говорит: а что же такое дорогое яйцо?", – говорит фермер.

Тогда как украинцам цены на яйца бьют по карману, на крупных производствах говорят: продают ниже себестоимости. Потому-за карантина экспорт уменьшился. Как откроют границы – объемы производства возрастут, цены могут упасть.

"Это не меньше 30 грн / десяток, а отпускная цена наша на сегодня – 26 грн/десяток. Если у нас пойдет экспорт, тогда птицефабрики смогут восстановить производство", – говорит советник председателя наблюдательного совета холдинга по производству яиц Юрий Кравченко.

Сейчас производители еще ждут нового урожая кукурузы. Это – один из основных кормов, который будет влиять на стоимость.

"Если хороший урожай зерновых будет в Украине, это даст возможность не сильно расти цене на

мировом рынке и на внутреннем на кукурузу. Значит, я думаю, что максимальный рост

яйца будет где-то на уровне 15-18% в год ", – объясняет исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Как яйца стали "золотыми"

В Украине в течение года раз за разом взлетали цены на основные продукты. Только в апреле подорожали яйца (почти вдвое за два месяца), мясо, молоко, муку и сахар. Подсолнечное масло подскочило до 60 грн, хотя Украина является ее мощным производителем – обеспечивает половину мирового экспорта.

Специалисты называли такие причины роста цен – как мировые, так и внутриукраинские:

неурожай подсолнечника;

коронавирусный кризис;

повышение минимальной зарплаты;

повышение тарифов.

С тех пор цены на продукты продолжают расти.