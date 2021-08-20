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Холодная весна и вредители испортили урожай яблок – насколько взлетит цена

Вера Качмар Вера Качмар корреспондент Ксения Кадушкина Ксения Кадушкина Редактор
20 августа, 14:49
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Несмотря на непогоду, в этом году фруктов на 20-30 процентов больше, чем в прошлом году
Цена на яблоки снова может взлететь. Коллаж "Сегодня"
Цена на яблоки снова может взлететь. Коллаж "Сегодня"

В 2021 году цена на яблоки может подняться до 30-35 гривен за килограмм. Однако прошлогодней стоимости в 50 гривен за килограмм фруктов быть не должно, говорят эксперты.

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Некоторые фермеры потеряли значительную часть урожая ранних сортов из-за холодной весны и вредителей. Однако надеются, что поздних яблок удастся собрать гораздо больше.

Ранние "Белый налив", "Слава победителю" и "Селеста"

На украинских прилавках появляются ранние сорта яблок, а покупатели присматриваются к ценам. Украинцы хорошо помнят прошлогодний дефицит, когда килограмм бананов стоил 27 гривен, а отечественных яблок – чуть ли не 50.

У одного из аграриев в Мизяковских Хуторах Винницкой области на 20-ти гектарах земли тысячи яблонь усыпаны плодами. Планирует собрать 500 тонн. Несмотря на впечатляющую цифру, низких цен сейчас ждать не стоит, говорит агроном.

"Цена на яблоко в этом году должна быть высокой. Недобор урожая, не все сорта в этом году отдаются на всю мощность", – утверждает Руслан Заика.

Говорит, всему виной холодная погода весной, а также вредители. Несмотря на это, на столичных прилавках уже реализуют первые сезонные яблоки:

  • "Уильямс", "Селеста" и "Елизавета" – ранние сорта, которые приехали с Винницкой области. На рынке продают, как минимум, за 25 гривен за килограмм.
  • Купить можно уже и "Белый налив", "Славу победителю" и "Приму". Цены колеблются от 25 до 30 гривен за кило.
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Вся надежда на поздние сорта

Некоторые винницкие фермеры потеряли около 70% урожая ранних яблок. Аграрии надеются, что поздние сорта яблок не подведут.

Даже с учетом не совсем удачного раннего урожая, такого дефицита, как в прошлом году, когда килограмм бананов стоил почти вдвое дешевле отечественных яблок, не будет, говорит экономист Олег Пендзин. Хотя неблагоприятная погода и вредители добавили хлопот, в этом году урожай таких фруктов на 20-30 процентов больше, чем в прошлом году.

"Как только у нас закончится период уборки яблок, мы их положим в хранилища. Надо быть готовыми к тому, что цена на яблоки пойдет вверх, однозначно. Я думаю, что в реальной действительности мы будем спокойно видеть яблоки и по 30, и по 35 гривен за килограмм. Это где-то ноябрь-декабрь", – прогнозирует эксперт.

Ранние яблоки сохранить на зиму не удастся, а вот поздние сорта – вполне. Держать их можно в погребе или подвале, или на стеллажах. Главное, чтобы в помещении была хорошая вентиляция, невысокая температура и никакой лишней влаги. Держать яблоки можно в коробках или контейнерах. А каждый слой проложить бумагой.

Интересно, что в марте Украина оказалась в списке стран с самыми низкими ценами на продукты питания. По данным продовольственной организации ООН (ФАО), едва ли не самыми дешевыми в мире назвали украинские яблоки.

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Кстати, в Австралии на сбор урожая яблок отправляют роботов. У них специальные камеры, которые с помощью внедренных алгоритмов сканируют деревья в саду.

Фрукты робот срывает специальным мягким захватом с пневматическим приводом и четырьмя пальцами. После того, как яблоко сорвано, оно всасывается в специальный отсек. Ученые говорят, что плод вообще не повреждается.

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