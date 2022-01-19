В Україні рекордно злетіли ціни на дрова: яка ціна за один кубометр

Скільки коштують дрова на біржі / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні зростання ціни на дрова б’є рекорди на біржових аукціонах. Протягом другої половини 2021 року вона зросла на 35%, а на одному з аукціонів злетіла на 602%.

Про це йдеться у повідомленні "Української енергетичної біржі".

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За їх даними, було зафіксовано "історично максимальне" підвищення вартості. На одному з останніх торгів стартова ціна кубометру становила 750 грн.

Зазначається, що протягом року на Українській енергетичній біржі було продано 3,14 млн кубометрів деревини на загальну суму 7,91 млрд грн. Також на біржі зазначили, що реалізовано було 92% продукції.

За якою ціною купують дрова українці

Раніше ми проаналізували ціни на різні види дрова на сайті OLX і визначили, що найдорожчими є дубові.

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Також ціна залежить від регіону та типу дров – метрові вони, чи вже розрубані на дрібні шматочки для топки.

Отже, за кубометр дубових дров доведеться віддати від 1300 до 1750 грн, за березу – від 750 до 1300 грн, а середня ціна за вербу 1000 грн за кубометр.

"Сьогодні" також розповідали, які дрова найкраще вибирати для опалення свого будинку і писали, яка зараз в Україні вартість газу.