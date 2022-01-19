В Украине рекордно взлетели цены на дрова: сколько стоит один кубометр

Сколько стоят дрова на бирже / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине рост цены на дрова бьет рекорды на биржевых аукционах. В течение второй половины 2021 года она выросла на 35%, а на одном из аукционов взлетела на 602%.

Об этом говорится в сообщении "Украинской энергетической бирже".

Реклама

По их данным, было зафиксировано "исторически максимальное" повышение стоимости. На одном из последних торгов стартовая цена кубометра составляла 750 грн.

Отмечается, что за год на Украинской энергетической бирже было продано 3,14 млн кубометров древесины на общую сумму 7,91 млрд грн. Также на бирже отметили, что реализовано было 92% продукции.

По какой цене покупают дрова украинцы

Ранее мы проанализировали цены на разные виды дров на сайте OLX и определили, что самыми дорогими являются дубовые.

Реклама

Также цена зависит от региона и типа дров – метровые они или уже разрублены на мелкие кусочки для топки.

Таким образом, за кубометр дубовых дров придется отдать от 1300 до 1750 грн, за березу – от 750 до 1300 грн, а средняя цена за иву 1000 грн за кубометр.

"Сегодня" также рассказывали, какие дрова лучше всего выбирать для отопления своего дома и писали, какая в данный момент в Украине стоимость газа.