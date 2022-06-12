В Україні пропав автогаз? Що відбувається на ОККО, UPG та БРСМ і скільки коштує пальне

Скільки коштує пальне 12 червня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На початку червня багато українських АЗС оновили ліміти на купівлю пального. Однак ситуація 12 червня на ринку показує, що вибору і так небагато, бо автогаз є лише в кількох мережах, не продають і ще кілька видів бензину.

"Сьогодні" переглянули дані на спеціалізованому сайті Auto.Ria і розповідають, скільки коштує пальне на АЗС.

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Ціни не надто змінились, а подекуди впали

Станом на 12 червня за різні види пального в Україні доведеться заплатити (в середньому) :

А-95+ – 52,27 грн/л;

А-95 – 50,27 грн/л;

А-92 – 49,41 грн/л;

ДП – 56,58 грн/л;

автогаз – 41,57 грн/л.

З 11 червня А-95 здешевшав на 0,01 грн, ціна на А-92 не змінилася, а дизпальне здешевшало на 0,03 грн.

З автогазом є проблеми, оскільки він є лише в кількох мережах, і ціна його така:

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ОККО – 42 грн/л;

"Авіас" – 41,49 грн/л;

UPG – 37 грн/л;

"Катрал" – 41,97 грн/л.

Загалом на ОККО ситуація з пальним така:

А-95+ – 52 грн/л;

А-95 – 51 грн/л;

А-92 – немає;

ДП – 57 грн/л;

автогаз – 42 грн/л.

У мережі UPG також немає А-95+ та А-92. Водночас А-95 та дизпальне продають по 48,90 грн/л та 56 грн/л відповідно. Як ми вже зазначали, автогаз тут коштує 37 грн/л.

На БРСМ не продають А-92 та автогаз. На решту пального встановили такі ціни:

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А-95+ – 51,99 грн/л;

А-95 – 50,99 грн/л;

ДП – 56,99 грн/л.

Ситуація на ринку пального 12 червня:

Передумов для раптових стрибків цін на пальне немає

Раніше ми писали, що трейдери й заправні стації мають свої запаси, тому різко ціни на пальне зростати не будуть.

Директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн пояснив, що найкритичніший сценарій, про який говорять західні аналітики, – це можливе подорожчання бареля нафти до 140-150 доларів. Лише в такій ситуації буде значне здорожчання пального на АЗС.

Куюн також розповів про ситуацію на ринку нафти. Читайте, у чому зараз найбільша проблема України та на кого буде найбільше навантаження.

"Сьогодні" також пояснювали, як українцям розмитнити та зареєструвати автомобіль за допомогою "Дії", і писали про те, як українцям продають бензин та дизель з рук, прикриваючись великими мережами АЗС.