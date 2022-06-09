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Дефіцит не зникне? Чого очікувати від цін на пальне найближчим часом

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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9 червня, 20:31
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Експерт розповів про актуальну ситуацію на ринку пального в Україні та світі
Експерт розповів про ситуацію на ринку пального
Експерт розповів про ситуацію на ринку пального / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Зробити прогноз щодо того, якими будуть ціни на бензин у найближчому майбутньому, досить складно. Проте у червні та серпні 2022 року різкого зростання не буде.

Таку думку озвучив директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн у коментарі "Фактам ICTV".

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Передумов для раптових стрибків цін на пальне наразі немає – трейдери й заправні стації мають свої запаси.

За словами експерта, найкритичніший сценарій, про який зараз говорять західні аналітики, – це можливе подорожчання бареля нафти до 140-150 доларів. Лише в такій ситуації буде значне здорожчання на АЗС.

"Поки маємо 120-125 доларів за барель, таких передумов немає", – акцентував Сергій Куюн.

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Ситуація на ринку нафти

Директор "А-95" зауважив, що країни-учасниці ОПЕК+ збільшують видобуток нафти, з огляду на зниження постачань з Росії. На ринку це суттєво не позначається і обсяги енергоносіїв залишаються на попередньому рівні.

"Це не сприяє зниженню ціни. Якщо вірити організації ОПЕК, то ринок начебто збалансований, але ціна зростає, тож не дуже переконують заяви", – додав експерт.

Найбільша проблема для України в тому, що зростає споживання нафтопродуктів у Європі, звідки зараз іде все постачання ресурсу. Для компаній ускладнюється завдання з пошуку потрібних об’ємів пального, а споживання зростає і серед українців.

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Сергій Куюн додав, що буде навантаження на транспорт під час збору врожаю. Зараз чимало людей повертаються в рідні міста з-за кордону, що також впливає на інфраструктуру. Відтак, можна очікувати й надалі напруженої ситуації з пальним.

Експерт наголосив, що зараз ситуація з постачанням до України покращилася, але у вільному продажу його все одного недостатньо, щоб говорити про зникнення дефіциту. Наявних обсягів наразі достатньо для критичної інфраструктури та промисловості. Якщо не буде форс-мажорів, то до кінця літа можна сподіватися на покращення ситуації.

Британці платитимуть більше

Не лише українці відчувають негативні зміни на світовому ринку, зокрема подорожчало пальне у Великій Британії. В автосервісній компанії RAC підрахували, що за повний бензобак водіям доведеться вперше заплатити понад 100 фунтів стерлінгів (3,7 тис. грн за 55 літрів бензину), а за дизель – понад 103 фунти (3,8 тис. грн).

Подорожчання пов’язують зі зростанням цін на нафту в світі, що призводить і до збільшення цін в інших сферах. На нестачу чорного золота впливає кілька чинників, але два головних – це війна в Україні й санкції проти Росії, а також вихід Китаю з коронавірусного карантину й, відповідно, збільшення попиту на продукцію.

У США прогнозують традиційне зростання попиту на нафтопродукти, з огляду на початок літнього сезону та збільшення кількості поїздок на авто серед американців. Негативного відтінку ситуації додає інфляція в Сполучених Штатах.

Раніше "Сьогодні" розповідали, що до України прибувають бензовози з ЄС, а також писали, за скільки українцям продають бензин "з рук".

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