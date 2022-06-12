В Украине пропал автогаз? Что происходит на ОККО, UPG и БРСМ и сколько стоит топливо

Сколько стоит топливо 12 июня / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
В начале июня многие украинские АЗС обновили лимиты на покупку топлива. Однако ситуация 12 июня на рынке показывает, что выбора и так не много, ведь автогаз есть только в нескольких сетях, нет в наличии еще нескольких видов бензина.
"Сегодня" просмотрели данные на специализированном Auto.Ria и рассказывают, сколько стоит топливо на АЗС.
Цены слишком не изменились, а кое-где упали
По состоянию на 12 июня заплатить за разные виды топлива в среднем по Украине придется столько:
- А-95+ – 52,27 грн/л;
- А-95 – 50,27 грн/л;
- А-92 – 49,41 грн/л;
- ДТ – 56,58 грн/л;
- автогаз – 41,57 грн/л.
С 11 июня А-95 подешевел на 0,01 грн, А-92 в цене не изменился, а дизтопливо подешевело на 0,03 грн.
С автогазом есть проблемы, поскольку он имеется только в нескольких сетях и цена его такова:
- ОККО – 42 грн/л;
- Авиас – 41,49 грн/л;
- UPG – 37 грн/л;
- Катрал – 41,97 грн/л.
В общем на ОККО ситуация с топливом такова:
- А-95+ – 52 грн/л;
- А-95 – 51 грн/л;
- А-92 – нет налицо;
- ГП – 57 грн/л;
- автогаз – 42 грн/л.
В сети UPG также нет в наличии А-95+ и А-92. В то же время А-95 и дизтопливо продают по 48,90 грн/л и 56 грн/л соответственно. Как уже отмечалось, автогаз здесь стоит 37 грн/л.
На БРСМ не продают А-92 и автогаз. На остальное топливо установили следующие цены:
- А-95+ – 51,99 грн/л;
- А-95 – 50,99 грн/л;
- ДТ – 56,99 грн/л.
Ситуация на рынке топлива 12 июня такова:
Предпосылок для внезапных скачков цен на топливо нет
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Директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн объяснил, что самый критический сценарий, о котором сейчас говорят западные аналитики – это возможное подорожание барреля нефти до 140-150 долларов. Только в такой ситуации будет значительное удорожание на АЗС.
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