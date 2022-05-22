В Україні продовжують знижуватися зарплати через війну: яким професіям платять найменше

Чи можна знайти роботу під час війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через війну Росії проти України на ринку праці почалася найбільша за останні 10 років криза. Багато українців залишилися без роботи втім, багато є тих, кому пощастило зберегти робоче місце в обмін на зниження зарплат.

Сьогодні розповідають, як змінилися зарплатися українців через війну, кому платять найбільше, а кому — найменше.

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Як війна в Україні влинула на заробітки

Більшість з тих підприємств та організацій, що працюють, не можуть платити співробітникам заробітні плати на довоєнному рівні.

Як зазначається на порталі grc.ua, найменш оплачувану роботу пропонують наразі на такі ваксансї:

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безпека — 9 200 грн;

туризм, готелі, ресторани 9 500;

початок кар’єри, студенти — 10 300;

видобуток сировини — у середньому 11 000;

інсталяція та сервіс — 12 600;

банки, інвестиції, лізинг — 13 100.

При цьому зазначається, що новим працівникам, яких наймають компанії, пропонують зарплати теж нижчі, аніж це було до війни. Втім виявляється, що деяким фахівцям взагалі складно знайти роботу. Особливо це стосується:

юристів;

страхувальників;

працівників сфери обслуговування, краси та спорту;

охоронців;

освітян;

науковців;

домашнього персоналу.

Також мінімум актуальних вакасій пропонується спеціалістам, які працювали в сфері автомобільного бізнесу, закупівель. В переважній більшості вакансій в цих професійних сферах заробітна плата не озвучена.

Рівень зарплат продовжує знижуватись

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Невтішною тенденцією є те, що майже в усіх професійних сферах прослідковується зниження середньої заробітної плати. За виключенням кількох професійних сфер, падіння медіанної зарплати у травні склало від 9% до 58%. Найбільше зарплати знизилися у сферах:

видобуток сировини — на 58%

інсталяція та сервіс — 56%

безпека — 49%.

Відчутне зниження зарплат у відкритих вакансіях в травні, порівнюючи з квітнем, відбулося також для спеціалістів:

без досвіду роботи та студентів — на 56%;

робітничого персоналу — 46%;

фахівців сфери консультування — 46%;

будівництва та нерухомості — 44%;

працівників сфери туризм, готелі, ресторани — 32%;

транспортної сфери та логістики — 27%;

адміністративний персонал — 21%;

сферу продажів —20%;

банківських працівників — 17%; і

спеціалістів сфери мистецтва, розваги, мас-медіа — 9%.

А ось у сфері автомобільного бізнесу, не зважаючи на те, що падіння зарплат з початку війни відбулося більше ніж на 50%, у травні середня зарплата у відкритих вакансіях дещо підвищилася з 11 000 грн (у квітні) до 14 500 грн (у травні).

У сфері виробництва та сільського господарства середня зарплата зросла з 13 300 грн (у квітні) до

16 600 грн (у травні).

Медики та фармацевти входять до найбільш затребуваних спеціалістів, проте рівень зарплат для них не надто високий. Щоправда, у травні середня заробітна плата у відкритих вакансіях для них підвищилася з 14 900 грн (у квітні) до 18 200 грн (у травні).

Позитивна динаміка середньої зарплати спостерігається у сфері бухгалтерія, управлінський облік,

фінанси підприємства, — цим фахівцям у травні пропонують 19 800 грн, на відміну від квітня, коли

пропонували в середньому 17 500 грн.

Підвищилися середні зарплати у відкритих вакансіях для HR-ів (з 15 000 грн у квітні до 29 700 грн у травні), у сфері маркетингу, реклами та PR (з 26 600 грн у квітні до 30 800 грн у травні).

Відчутно збільшилися пропонована платня для директорів та керівників (з 63 200 грн у квітні до 86 100 грн у травні).

У сфері інформаційних технологій середня зарплата у відкритих вакансіях у травні трохи нижча, порівнюючи з квітнем. Проте, зважаючи на високий рівень зарплати у цій галузі, це зниження майже не відчутне. У квітні ІТ-спеціалістам пропонували в середньому 108 100 грн, а в травні середня заробітна зарплата у відкритих вакансіях становить 103 500 грн.

Де в Україні платять найбільше

Стосовно аналізу зарплат по регіонам, то найвищі зарплати пропонують у Києві. Столиця повернула впевнене лідерство по розміру заробітних плат, яке було втрачено з початку війни. У київських компаніях в середньому пропонують 29 200 грн щомісячної зарплати.

Також високі середні зарплати в травні пропонують у таких областях:

Полтавській області — 22 300 грн;

Львівській — 21 600;

Одеській — 21 000;

Івано-Франківській — 19 400;

Харківській — 19 000.

Найменше ж українцям готові платити у таких регіонах:

у Чернігівській області — 12 400 грн;

Тернопільській — 13 100 грн;

Волинській — 13 600 грн;

Київській — 13 800;

Закарпатській — 14 100;

Чернівецькій — 14 200.

Чому вигідно працювати офіційно

Раніше ми пояснювали, що неофіційне працевлаштування означає відсутність фінансового захисту.

Наприклад, з початком воєнного стану люди, які втратили частину доходу через війну, могли отримати 6500 грн допомоги від держави. Однак її не отримали працівники, які працювали неофіційно.

Якщо працевлаштуватися офіційно, можна отримати такі переваги:

заробітна плата в офіційно оформленого працівника не може бути меншою за мінімальну, є право на відпустку, оплату лікарняного, достроковий вихід на пенсію тощо; людина може притягнути до відповідальності роботодавця, якщо її звільнили без причини або щодо неї було порушення трудового законодавства;

є можливість страхування, якщо частина заробітної плати або робота були втрачені через бойові дії.

Раніше ми розповідали, як в Україні знизилася середня зарплата, і яка різниця між простоєм і призупиненням трудового договору під час війни.