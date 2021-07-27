В Україні з'явиться нова монета з конем – як вона виглядає

Як виглядає пам'ятна монета "Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського". Колаж: "Сьогодні"
Національний банк України з 29 липня 2021 року вводить в обіг пам'ятну монету "Чорнобиль. Відродження. Кінь Пржевальського".
Про це йдеться на сайті НБУ.
Монету випускають на честь повернення рідкісних диких коней Пржевальського в Чорнобильську зону відчуження.
Як повідомили в Нацбанку, випускатимуть монети номіналом 5 гривень. Їхній тираж становить 40 тисяч.
Що зображено на монеті
- на аверсі – кінь Пржевальського в кольорі;
- на реверсі – лось, бурий ведмідь, чорний лелека, зубр і рись (занесені до Червоної книги України).
Також в Національному банку України розглядають можливість поліпшення візуального розпізнавання і тактильних характеристик монет. Їх можуть змінити для зручності людей похилого віку та людей з вадами зору.
Нагадаємо, в червні 2021 року НБУ ввів в обіг відразу чотири пам'ятні монети різного номіналу, присвячені видатним особистостям та народному мистецтву нашої країни.
А про те, які монети минулих років можуть збагатити українців, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":
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