В Украине появится новая монета с лошадью – как она выглядит

Монету, тираж которой составляет 40 тысяч, обещают выпустить уже через пару дней

Как выглядит памятная монета "Чернобыль. Возрождение. Лошадь Пржевальского". Коллаж: "Сегодня"

Национальный банк Украины с 29 июля 2021 года вводит в обращение памятную монету "Чернобыль. Возрождение. Лошадь Пржевальского".

Об этом говорится на сайте НБУ.

Монету выпускают в честь возвращения редких диких лошадей Пржевальского в Чернобыльскую зону отчуждения.

Как сообщили в Нацбанке, будут выпускать монеты номиналом 5 гривень. Их тираж составляет 40 тысяч.

Что изображено на монете

На аверсе – конь Пржевальского в цвете;

на реверсе – лось, бурый медведь, черный аист, зубр и рысь (занесены в Красную книгу Украины).

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Также в Национальном банке Украины рассматривают возможность улучшения визуального распознавания и тактильных характеристик монет. Их могут изменить для удобства пожилых людей и людей с недостатками зрения.

Напомним, в июне 2021 года НБУ ввел в обращение сразу четыре памятные монеты разного номинала, посвященные выдающимся личностям и народному искусству нашей страны.

А о том, какие монеты прошлых лет могут обогатить украинцев, узнавайте из сюжета "Сегодня":