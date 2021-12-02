В Україні підвищили розмір аліментів на дітей: хто може отримати 26 тис. грн

В Україні перерахували розмір аліментів / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні, у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму для дітей зріс і мінімальний розмір аліментів, оскільки він не може бути менше 50% прожиткового мінімуму на одну дитину.

Про це повідомляє Південно-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

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Зазначається, що зростання розміру виплат на дітей запроваджено вже з 1 грудня 2021 року.

Скільки доведеться платити?

Мінімальний розмір аліментів тепер буде таким:

Для дітей віком до 6 років – 1 050 грн на місяць;

Для дітей від 6 до 18 років – 1309 грн на місяць.

Збільшиться і максимальний розмір аліментів, який не повинен перевищувати 10 прожиткових мінімумів дитини:

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для дітей до 6 років – 21 000 грн;

для детей від 6 до 18 років– 26 180 грн.

Зростання соціальних виплат

У зв'язку із збільшенням розміру мінімальної заробітної плати до 6500 грн., в Україні збільшився розмір багатьох соціальних виплат.

З 1 грудня виріс і розмір допомоги з безробіття, тепер розмір максимальної допомоги з безробіття становить 9924 грн. замість 9516 грн.

Мінімальна допомога на період карантину складає фіксовану суму – 1000 грн.

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"Сьогодні" раніше писали, що у грудні деяким категоріям бюджетників піднімуть зарплати.

Ми також повідомляли, що на українців чекає кілька етапів підвищення податків