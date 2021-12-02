В Украине повысили размер алиментов на детей: кто может получить 26 тыс. грн

В Украине пересчитали размер алиментов / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине, в связи с повышением прожиточного минимума для детей вырос и минимальный размер алиментов, так как он не может быть менее 50% прожиточного минимума на одного ребенка.
Об этом сообщает Юго-Западное межрегиональное управление Министерства юстиции.
Отмечается, что рост размера выплат на детей введен с 1 декабря 2021 года.
Сколько придется платить?
Минимальный размер алиментов теперь будет таким:
- Для детей в возрасте до 6 лет – 1 050 грн в месяц;
- Для детей от 6 до 18 лет – 1309 грн в месяц.
Увеличится и максимальный размер алиментов, который не должен превышать 10 прожиточных минимумов ребенка:
- для детей до 6 лет – 21 000 грн;
- для детей от 6 до 18 лет – 26 180 грн.
Рост социальных выплат
В связи с увеличением размера минимальной заработной платы до 6500 грн., в Украине увеличился размер многих социальных выплат.
С 1 декабря вырос и размер пособия по безработице, теперь размер максимального пособия по безработице составляет 9924 грн. вместо 9516 грн.
Минимальная помощь на период карантина составляет фиксированную сумму – 1000 грн.
"Сегодня" ранее писали, что в декабре некоторым категориям бюджетников поднимут зарплаты.
Мы также сообщали, что украинцев ждет несколько этапов повышения налогов.