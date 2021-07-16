В Україні перепризначили 2 мільйони субсидій. Хто не отримає допомогу

На субсидії вже направили мільярд гривен / Фото: уніан, Сьогодні

Незважаючи на недавні проблеми з перерахунком субсидій, допомогу з оплати комуналки перепризначили вже двом мільйонам домогосподарств. При цьому 1,7 млн одержувачів не довелося подавати документи повторно – нову субсидію для них призначили в автоматичному режимі. А Міністерство соціальної політики вже направило в регіони 1,1 млрд грн для виплат субсидій.

Такі цифри озвучив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

Він нагадав, що, за новими правилам призначення субсидій люди зі значними тіньовими доходами не повинні отримувати допомогу, адже насправді не належать до вразливих верств населення.

Кому не призначена субсидія

Допомоги з оплати комуналки позбавляють тих, хто:

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купив квартиру, земельну ділянку, автомобіль (крім мопеда або причепа) або товари тривалого користування на 50 тис. грн і більше; йдеться про одну покупку протягом року;

має банківський депозит в сумі понад 100 тис. грн;

продав або купив валюту та банківські метали більш ніж на 50 тис. грн за рік;

задекларував відсутність доходу і при цьому перебував за кордоном понад 60 днів (виключення: перебування на лікуванні, у відрядженні, для нагляду за дитиною);

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має заборгованість з оплати послуг ЖКГ або аліментів більш ніж за три місяці;

не повернув до бюджету незаконно отриману субсидію за попередній період;

має авто, яким менше п'яти років з дати випуску, або два і більше автомобілі, яким немає 15 років з дати випуску;

не має доходів і при цьому ніде не вчився, не працював, не мав статусу безробітного.

"Абсолютній більшості наших громадян, в тому числі пенсіонерам, субсидії будуть змінені автоматично. Тобто не потрібно подавати ніяких додаткових заяв. Всі перевірки і виплати йдуть за графіком. Всі, хто дійсно потребує підтримки – її отримають і зараз, і в опалювальний сезон", – сказав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше в Мінсоцполітики відзначали, що через помилки на місцях українцям в окремих містах досі не перепризначували субсидії на оплату комуналки. В яких саме містах виникли проблеми, відомство промовчало.