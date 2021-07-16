Версия на русском
$ 27,29
32,24

В Україні перепризначили 2 мільйони субсидій. Хто не отримає допомогу

16 липня, 16:02

Ксенія Капустинська

Більшість одержувачів пройшли процедуру автоматичного перепризначення допомоги з оплати комуналки

На субсидії вже направили мільярд гривен / Фото: уніан, Сьогодні

Незважаючи на недавні проблеми з перерахунком субсидій, допомогу з оплати комуналки перепризначили вже двом мільйонам домогосподарств. При цьому 1,7 млн одержувачів не довелося подавати документи повторно – нову субсидію для них призначили в автоматичному режимі. А Міністерство соціальної політики вже направило в регіони 1,1 млрд грн для виплат субсидій.

Такі цифри озвучив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

Він нагадав, що, за новими правилам призначення субсидій люди зі значними тіньовими доходами не повинні отримувати допомогу, адже насправді не належать до вразливих верств населення.

Кому не призначена субсидія

Допомоги з оплати комуналки позбавляють тих, хто:

Реклама

Читайте також: З якою квартирою не дадуть субсидію: актуальні норми житла

"Абсолютній більшості наших громадян, в тому числі пенсіонерам, субсидії будуть змінені автоматично. Тобто не потрібно подавати ніяких додаткових заяв. Всі перевірки і виплати йдуть за графіком. Всі, хто дійсно потребує підтримки – її отримають і зараз, і в опалювальний сезон", – сказав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше в Мінсоцполітики відзначали, що через помилки на місцях українцям в окремих містах досі не перепризначували субсидії на оплату комуналки. В яких саме містах виникли проблеми, відомство промовчало.

Новини на цю ж тему:
ЖКГ комуналка субсидії перерахунок призначення Денис Шмигаль

Джерело: Сьогодні

Реклама