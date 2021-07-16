В Украине переназначили 2 миллиона субсидий. Кто не получит помощь

На субсидии уже направили миллиард гривен / Фото: УНИАН, Сегодня

Несмотря на недавние проблемы с перерасчетом субсидий, помощь по оплате коммуналки переназначили уже двум миллионам домохозяйств. При этом 1,7 млн получателей не пришлось подавать документы повторно – новую субсидию для них назначили в автоматическом режиме. А Министерство социальной политики уже направило в регионы 1,1 млрд грн для выплат субсидий.

Такие цифры озвучил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Он напомнил, что, по новым правилам назначения субсидий люди со значительными теневыми доходами не должны получать помощь, ведь на самом деле не относятся к уязвимым слоям населения.

Кому не положена субсидия

Помощи по оплате коммуналке лишают тех, кто:

Реклама

купил квартиру, земельный участок, автомобиль (кроме мопеда или прицепа) или товары длительного пользования на 50 тыс. грн и более; речь идет об одной покупке в течение года;

имеет банковский депозит в сумме более 100 тыс. грн;

продал или купил валюту и банковские металлы более чем на 50 тыс. грн за год;

задекларировал отсутствие дохода и при этом находился за границей более 60 дней (исключения: пребывание на лечении, в командировке, для присмотра за ребенком);

Читайте также: С какой квартирой не дадут субсидию: актуальные нормы жилья

имеет задолженность по оплате услуг ЖКХ или алиментов более чем за три месяца;

не вернул в бюджет незаконно полученную субсидию за предыдущий период;

имеет авто, которому менее пяти лет с даты выпуска, или два и более автомобиля, которым нет 15 лет с даты выпуска;

не имеет доходов и при этом нигде не учился, не работал, не имел статуса безработного.

"Абсолютному большинству наших граждан, в том числе пенсионерам, субсидии будут переназначены автоматически. То есть не нужно подавать никаких дополнительных заявлений. Все проверки и выплаты идут по графику. Все, кто действительно нуждается в поддержке – ее получат и сейчас, и в отопительный сезон", – сказал Шмыгаль.

Напомним, ранее в Минсоцполитики отмечали, что из-за ошибок на местах украинцам в отдельных городах до сих пор не переназначили субсидии на оплату коммуналки. В каких именно городах возникли проблемы, ведомство умолчало.