В Україні хочуть збільшити податки – кому доведеться платити більше

В Україні планують збільшити податки для бізнесу / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Українська економіка потребує повернення до довоєнного рівня оподаткування для підприємців.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону.

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За його словами, відповідна можливість вже опрацьовується, а Україна за умов війни може розраховувати насамперед на власні сили.

"Це означає, як мінімум, не створювати додаткових пільг, як максимум – дати бізнесу бути солідарним з державою та сплачувати податки там, де він працює. Тому заклик до бізнесу: платіть податки", – заявив Марченко.

При цьому він зазначив, що зменшені у перші дні податки для підтримки бізнесу мають повернутись на довоєнний рівень.

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Військовий збір

Ці трансформації вже почалися, оскільки у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає збільшення військового зборуз 1,5 до 3%.

При цьому він повністю звільняє на період війни від сплати військового збору правоохоронців, військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, СЗР України, ДПСУ, МВС тощо.

Також документ передбачає повернення платного розмитнення автомобілів іноземної реєстрації та оподаткування товарів, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої груп.

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"Сьогодні" також писали, від якого податку українців звільнили на два роки, і розповідали, які пільги зараз доступні для бізнесу.