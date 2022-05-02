В Украине хотят увеличить налоги – кому придется платить больше

В Украине планируют увеличить налоги для бизнеса / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украинская экономика нуждается в возврате к довоенному уровню налогообложения для предпринимателей.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона.

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По его словам, соответствующая возможность уже прорабатывается, а Украина в условиях войны может рассчитывать в первую очередь на собственные силы.

"Это значит, как минимум, не создавать дополнительных льгот, как максимум – дать бизнесу быть солидарным с государством и платить налоги там, где он работает. Поэтому призыв к бизнесу: платите налоги", – заявил Марченко.

При этом он отметил, что уменьшенные в первые дни налоги для поддержки бизнеса должны вернуться на довоенный уровень.

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Военный сбор

Эти трансформации уже начались, поскольку в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предполагающий увеличение военного сборас 1,5% до 3%.

При этом он полностью освобождает на период войны от уплаты военного сбора правоохранителей, военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, СБУ, СВР Украины, ГНСУ, МВД и т. д.

Также документ предполагает возврат платного растаможивания автомобилей иностранной регистрации и налогообложение товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей групп.

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"Сегодня" также писали, от какого налога украинцев освободили на два года, и рассказывали, какие льготы сейчас доступны для бизнеса.