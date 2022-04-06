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Для українців скасували ще один податок – за що можна не платити два роки

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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6 квітня, 13:54
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Розповідаємо, за що і скільки українці можуть не сплачувати податки через війну з Росією
Українцям скасували ще один податок на час війни
Українцям скасували ще один податок на час війни / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

На час дії в Україні воєнного стану для громадян скасовано сплату податку на нерухомість.

Відповідні зміни передбачені законопроектом № 7190, розповів "Європейській правді" експерт аналітичного центру "Інститут законодавчих ідей" Тарас Рябченко.

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На який час розповсюджуються пільги?

Нова норма законодавства поширюється на 2021 рік, заплатити за який потрібно було до 1 липня 2022 року. Так і на поточний 2022 рік.

Таким чином, українцям фактично дозволили не платити за житло, яке теоретично могло бути зруйноване під час воєнних дій.

Податок можна не сплачувати не лише на житлову нерухомість, а й на комерційні та інші приміщення.

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За словами експерта, такі податкові послаблення, безумовно, зменшать надходження до держбюджету, але водночас цей крок стимулює повернення бізнесу до роботи.

Рябченко наголосив, що виступає за продовження таких стимулів для громадян та бізнесу на період дії воєнного стану та після його скасування.

"Можливо, у новому форматі та інакше, але стимули мають діяти", – вважає аналітик.

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Що буде із цінами на житло?

Аналітик TeleTrade Сергій Родлер в ексклюзивному коментарі "Сегодня" розповів, що після війни попит на житло серед українців зросте, а ось серед іноземних громадян навпаки – впаде.

Якщо війна закінчиться найближчим часом, то ситуація на ринку не сильно зміниться, а якщо вона затягнеться, українці можуть очікувати обвалу ціни на квартири.

У той же час, після війни значно подорожчають будівельні матеріали, що спричинять подорожчання будівельних робіт і, відповідно, – житла на первинному ринку.

"Сьогодні" також писали, як будуватимуть житло в Україні після війни і розповідали, який ще податок для українців скасували.

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