В Україні хочуть змінити правила купівлі землі – у кого можуть забрати ділянку

У кого можуть конфіскувати вже придбану ділянку / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні збираються змінити правила купівлі землі та збільшити перелік заборон для продажу ділянок.

Про це йдеться у проекті закону № 6199, який народні депутати внесли до Верховної Ради 21 жовтня.

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Нардепи пропонують розширити список тих, хто не має права купувати землю та звільнити нотаріусів від обов'язку перевіряти покупців. А от покупцям доведеться подавати декларацію.

Автори законопроекту пропонують поширити заборону на набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення учасниками або кінцевими бенефіціарними власниками юридичних осіб, до яких застосовано санкції.

Нотаріуси не зобов’язані перевіряти своїх клієнтів, а зміни поширюватимуться на ті землі, які призначені для ведення садівництва (до 0,24 га) або особистого селянського господарства (до 2 га).

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Якщо ви претендуєте на такі ділянки, то маєте подати нотаріусу декларацію для оформлення угоди, а якщо до неї внести недостовірну інформацію – земля підлягатиме конфіскації.

Що українці отримуватимуть разом з будинком?

З 28 жовтня в Україні діють нові правила з купівлі нерухомості і тепер, разом з будинком українці автоматично отримуватимуть у власність землю, на якій він стоїть.

Правило не поширюється на багатоквартирні будинки, але розповсюджується на нежитлові приміщення, наприклад сараї чи склади.

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Якщо земля перебуває у оренді, то новому власнику будинку вона також переходить у орендну власність.

"Сьогодні" раніше писали, коли в ринок землі почне приносити свої плоди.

Та розповідали, на скільки щороку буде дорожчати українська земля.