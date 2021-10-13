Цены будут, как в ЕС: на сколько ежегодно будет дорожать украинская земля

Министр агрополитики дал прогноз для цены на гектар земли в Украине

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Цена за 1 гектар сельскохозяйственных земель в Украине будет расти на 7-10% ежегодно.

Об этом сказал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко 13 октября на пресс-конференции, сообщает Интерфакс-Украина.

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Лещенко заявил, что в своем прогнозе он ориентируется на опыт внедрения реформы в странах ЕС.

"Стоимость украинской земли будет расти, в этом вопросе я основываюсь на успешности реализации земельной реформы в странах Евросоюза. Стоимость одного гектара сельхозземли в Польше, которая провела земельную реформу 20 лет назад, составляет около 10 тыс. евро"

На сегодняшний день, по данным Минагрополитики, в Украине заключили более 28 тыс. земельных сделок.

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Лидерами по количеству сделок купли-продажи являются Киевская и Полтавская области, а по площади земель – Кировоградская и Харьковская, однако цена до сих пор слишком низкая.

Гектар земли в Украине можно в среднем купить за 1000-1300 долларов, по разным оценкам.

Ранее "Сегодня" с экспертами разбирались, что мешает рынку земли работать на полную мощность и когда это произойдет.