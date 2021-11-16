В Украине хотят изменить правила покупки земли – у кого могут забрать участок

У кого могут конфисковать уже приобретенный участок / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине собираются изменить правила покупки земли и увеличить перечень запретов по продаже участков.
Об этом говорится в проекте закона №6199, который народные депутаты внесли в Верховную Раду 21 октября.
Нардепы предлагают расширить список тех, кто не имеет права покупать землю и освободить нотариусов от обязанности проверять покупателей. А вот покупателям придется подавать декларацию.
Авторы законопроекта предлагают распространить запрет на приобретение права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения участниками или конечными бенефициарными владельцами юридических лиц, к которым применены санкции.
Нотариусы не обязаны проверять своих клиентов, а изменения будут распространяться на земли, предназначенные для ведения садоводства (до 0,24 га) или личного крестьянского хозяйства (до 2 га).
Если вы претендуете на такие участки, то должны подать нотариусу декларацию для оформления сделки, а если в нее внести недостоверную информацию - земля будет подлежать конфискации.
Что украинцы будут получать вместе с домом?
С 28 октября в Украине действуют новые правила по покупке недвижимости и теперь вместе с домом украинцы будут автоматически получать в собственность землю, на которой он стоит.
Правило не распространяется на многоквартирные дома, но действует на нежилые помещения, например сараи или склады.
Если земля находится в аренде, то новому владельцу дома она также переходит в арендную собственность.
"Сегодня" раньше писали, когда в рынок земли начнет приносить свои плоды.
И рассказывали, на сколько ежегодно будет дорожать украинская земля.