За крок до дефолту: Росія не виплатила інвесторам гроші за державними облігаціями

Фактично в Росії залишилося 30 днів до дефолту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Іноземні інвестори так і не отримали на свої рахунки виплат від Росії за державними облігаціями. Надіслати гроші мали ще 27 травня.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

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Сума виплат за облігаціями Росія-2026 та Росія-2036 становить відповідно 71,25 мільйона доларів та 26,5 мільйона євро.

У РФ фактично залишилося 30 днів: якщо протягом цього часу гроші не надійдуть на рахунки інвесторів, то за російськими закордонними зобов'язаннями буде оголошено дефолт.

РФ стверджує, що свої обовʼязки виконала

Мінфін РФ перерахував гроші за виплатами 27 травня Національному розрахунковому депозитарію. Однак увечері той заявив, що кошти на здійснення виплат було знято з рахунку.

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Мінфін Росії, своєю чергою, вважає, що виконав свої зобов'язання.

Як повідомляє видання, саме НРД є зареєстрованим власником облігацій, що "може підтримати аргумент Росії, що вона уникла дефолту, навіть якщо гроші не було відправлено на рахунки окремих інвесторів".

Понад 70 країн на межі виживання

Війна Росії проти України прискорила інфляцію в усьому світі, виник дефіцит продовольства, як видно на прикладі зерна. Найбільше ця ситуація шкодить найбіднішим країнам, яким найближчим часом загрожує дефолт.

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У багатьох економік, що розвиваються, просто не залишилося грошей, вони на межі дефолту через високу інфляцію та відсоткові ставки. І таких налічується близько 70.

Їх чекає сценарій Шрі-Ланки, коли та стала першою азійською країною, яка оголосила дефолт за своїми боргами в цьому столітті на тлі протестів, що переросли в насильство і призвели до краху уряду.

Раніше ми розповідали, що санкції за війну проти України призвели до того, що в РФ не вистачає запчастин і сировини для виробництва різних товарів. Зокрема, російським компаніям не вистачає жерсті для виробництва консервних бляшанок.

Також ми писали, як Росії постійно вдається уникати реального дефолту.