В шаге от дефолта: Россия не выплатила инвесторам деньги по государственным облигациям

Фактически в России осталось 30 дней до дефолта / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Иностранные инвесторы так и не получили на свои счета выплат от России по государственными облигациям. Отправить деньги агрессор должен был еще 27 мая.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Сумма выплат по облигациям Россия-2026 и Россия-2036 составляет соответственно 71,25 миллионов долларов и 26,5 миллионов евро.

В РФ фактически осталось 30 дней: если в течение этого времени деньги не поступят на счета инвесторов, то по российским зарубежным обязательствам будет объявлен дефолт.

РФ утверждает, что свои обязанности выполнила

Минфин РФ перечислил деньги по выплатам на 27 мая Национальному расчетному депозитарию. Однако тот заявил в тот же день вечером, что средства на осуществление выплат были сняты со счета.

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Минфин России в свою очередь считает, что выполнил свои обязательства.

Как сообщает издание, именно НРД является зарегистрированным владельцем облигаций, что "может поддержать аргумент России, что она избежала дефолта, даже если деньги не были отправлены на счета отдельных инвесторов".

Более 70 стран на грани выживания

Война России против Украины ускорила инфляцию во всем мире, возник дефицит продовольствия, как мы видим на примере того же зерна. Более всего эта ситуация вредит беднейшим странам, которым в ближайшее время грозит дефолт.

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У многих развивающихся экономик просто не осталось денег, они на грани дефолта из-за высокой инфляции и процентных ставок. И таковых насчитывается около 70 стран.

Их ждет сценарий Шри-Ланки, когда та стала первой азиатской страной, объявившей дефолт по своим долгам в этом столетии на фоне протестов, переросших в насилие и приведших к краху правительства.

Ранее мы говорили, что санкции за войну против Украины привели к тому, что в РФ не хватает элементов и сырья для производства разных товаров. В частности, российским компаниям не хватает жести для производства консервных банок.

Также мы писали, как России постоянно удается избегать реального дефолта.