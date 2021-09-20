У Росії злетіла ціна на гречку. В Україні дешевше?

Вартість гречки в магазинах може рости через дефіцит на ринку / Фото: Колаж: Сьогодні

У Росії в серпні 2021 року зросли ціни на гречку. Вона коштує 102,5 рубля за кілограм, що стало рекордним показником за останні десять років.

Про це повідомляє Росстат.

Останній раз гречка коштувала більше 100 рублів в 2011 році. Тоді ціна досягла 112 рублів. Після цього ціни знизилися, а дорожчати крупа почала з жовтня 2020 року – ціна повільно росла.

Чому зростають ціни

В компанії, що продає гречку "АФГ Національ" пояснили, що вартість гречки в магазинах може рости через дефіцит на ринку.

Також, може вплинути рішення уряду, який заборонив експорт гречки влітку, це призвело до зростання оптових цін.

У російському міністерстві сільського господарства повідомили, що запаси гречки "достатні, можливість дефіциту виключена". Таким чином обсягів виробництва в 2021 році вистачить, щоб закрити потреби внутрішнього ринку.

Причинами зростання цін в минулому році називають ажіотажний попит на самому початку пандемії. Тоді люди масово скуповували в магазинах товари з тривалим терміном зберігання, в тому числі і крупи.

У 2020 році гречка стала одним з продуктів, що найбільше подорожчали за рік. Лише в липні ціна виросла в 1,8 рази, до 87 рублів за один кілограм. Але показники липня-серпня минулого року все одно були на 17% нижче, ніж в ці місяці 2021 року.

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Ціни на гречку в Україні

В Україні лідером з вирощування гречки є північні і західні області (Чернігівська, Сумська, Хмельницька та Житомирська області). 20% круп привозять з-за кордону – Казахстану, Білорусі та Китаю.

Зараз ціни на гречку – різні. Від 30 до 90 гривень за кіло. В середньому вона коштує 60 грн (приблизно 134 рубля – "Сьогодні"). Хоча в Міністерстві агрополітики цифри інші – в середньому 35 гривень за кіло (приблизно 96 рублів – "Сьогодні"). І за рік, кажуть там, гречка подорожчала всього на три-чотири гривні.

Закупівельні ціни на гречку в річному вимірі зросли на 18% (до 20 Ціна: 161 грн / т без ПДВ), а середня ціна гречаної крупи від виробників – на 14% (до 35,63 грн/кг з ПДВ).

Ціни на основні види сільськогосподарської продукції

Закупівельні ціни на пшеницю (2,3 і 4 класу) в річному вимірі зросли на 16% (до 7780, 7685, 7464 грн /т без ПДВ відповідно).

А закупівельні ціни на кукурудзу – зросли на 27% (до 7007 грн / т без ПДВ), а на соняшник – 23%, до 16 092 грн.

У той же час відпускні ціни виробників на кукурудзяну крупу в середньому становили 12,91 грн/кг (+ 24%), на пшоняну крупу – 14,10 грн/кг (+ 13%); на горохову крупу – 14,33 грн/кг (+ 20%), на ячмінну крупу – 11,20 грн/кг (+ 31%).