В России взлетела цена на гречку. В Украине дешевле?

Стоимость гречки в магазинах может расти из-за дефицита на рынке / Фото: Коллаж: Сегодня

В России в августе 2021 года выросли цены на гречку. Она стоит 102,5 рубля за килограмм, что стало рекордным показателем за последние десять лет.

Об этом сообщает Росстат.

Последний раз гречка стоила больше 100 рублей в 2011 году. Тогда цена достигла 112 рублей. После этого цены снизились, а дорожать крупа начала с октября 2020 года – цена медленно росла.

Почему растут цены

В продающей гречку компании "АФГ Националь" обьяснили, что стоимость гречки в магазинах может расти из-за дефицита на рынке.

Также, можно повлиять решение правительства, запретившего экспорт гречки летом, это привело к росту оптовых цен.

В российском министерстве сельского хозяйства сообщили, что запасы гречки "достаточные, возможность дефицита исключена". Таким образом объемов производства в 2021 году хватит, чтобы закрыть потребности внутреннего рынка.

Причинами роста цен в прошлом году называют ажиотажный спрос в самом начале пандемии. Тогда люди массово скупали в магазинах товары с длительным сроком хранения, в том числе и крупы.

В 2020 году гречка стала одним из наиболее подорожавших за год продуктов. Лишь в июле цена выросла в 1,8 раза, до 87 рублей за один килограмм. Но показатели июля-августа прошлого года все равно были на 17% ниже, чем в эти месяцы 2021 года.

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Цены на гречку в Украине

В Украине лидером по выращиванию гречки есть северные и западные области (Черниговская, Сумская, Хмельницкая и Житомирская области). 20% крупы привозят из-за границы — Казахстана, Беларуси и Китая.

Сейчас цены на гречку — разные. От 30 до 90 гривен за кило. В среднем она стоит 60 грн (примерно 134 рубля – "Сегодня"). Хотя в Министерстве агрополитики цифры другие – в среднем 35 гривен за кило (примерно 96 рублей – "Сегодня"). И за год, говорят там, гречка подорожала всего на три-четыре гривны.

Закупочные цены на гречку в годовом измерении выросли на 18% (до 20 161 грн/т без НДС), а средняя цена гречневой крупы от производителей – на 14% (до 35,63 грн/кг с НДС).

Цены на основные виды сельскохозяйственной продукции

Закупочные цены на пшеницу (2,3 и 4 класса) в годовом измерении выросли на 16% (до 7780, 7685, 7464 грн/т без НДС соответственно).

А закупочные цены на кукурузу – выросли на 27% (до 7007 грн/т без НДС), а на подсолнечник – 23%, до 16 092 грн.

В то же время отпускные цены производителей на кукурузную крупу в среднем составляли 12,91 грн/кг (+ 24%), на пшенную крупу – 14,10 грн/кг (+13%); на гороховую крупу – 14,33 грн/кг (+20%), на ячменную крупу – 11,20 грн/кг (+31%).