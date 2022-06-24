В Росії закінчився газ? Чому в агресора "серйозні" проблеми

Дефіцит оцінюють в 10-20% / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Росія зіткнулася з проблемою нестачі вуглекислого газу. Його дефіцит оцінюють у 10-20%, що призведе до скорочення асортименту. Виникли такі труднощі після того, як компанії Coca-Cola і PepsiCo покинули ринок агресора.

Про це повідомляє "Комерсант".

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Як стверджують виробники газованих напоїв, проблеми із закупівлею вуглекислого газу почалися наприкінці травня – на початку червня. Загалом його постачання стали скорочуватись після початку війни в Україні.

Президент Союзу виробників соків, води та напоїв ("Союзнапої") Максим Новіков розповів, що до скорочень запасів вуглекислого газу на ринку призвело і те, що у 2020-2021 роках на тлі пандемії COVID-19 частину випуску переводили під виробництво медичного кисню.

Поряд з цим через дефіцит упаковки виробники переходять на тару більшу, що в свою чергу збільшує витрати CO2 на 1 л продукції.

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