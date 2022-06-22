В РФ легалізували контрабанду: якими товарами завалять росіян

В Росії легалізували контрабанду / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російська Держдума прийняла законопроєкт про легалізацію т. зв. паралельного імпорту, коли товари ввозять без дозволу правовласника. Фактично це означає, що агресор легалізував контрабанду.

Про новий закон пишуть російські ЗМІ.

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Правило поширюється на деякі товари

У новому документі зазначають: "Використання результатів інтелектуальної діяльності, виражених у товарах, та засобів індивідуалізації, якими такі товари марковані, не є порушенням".

Тобто російські компанії без жодного покарання зможуть ввозити в країну товари без дозволу виробників чи правовласників. Паралельним такий імпорт називається тому, що одночасно з ним компанії легально постачають товари від офіційних дилерів.

Зауважимо, що перелік товарів, на які поширюється дія закону, затвердили ще на початку травня у Мінпромторзі РФ. До нього, зокрема, внесені:

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нафта;

косметика;

папір;

одяг;

телевізори;

фотоапарати та автомашини та ін.

У списку є і популярні бренди, такі як Apple, Asus, Bentley, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony тощо. Таким способом можна ввозити і товари більшості популярних автомобільних брендів.

Одна з країн ЄС відмовилась від імпорту з Росії

Раніше ми розповідали, що з 10 липня в Естонії запровадять заборону на товари, які виготовлено в РФ чи які експортують з країни-агресорки.

Переважно це стосується алкоголю із вмістом спирту до 80% – це пиво, вино, горілка, віскі, лікер та більшість інших алкогольних напоїв. У переліку також деревина та вироби з неї, деревне вугілля, меблі, добрива, пневматичні шини. Є також деякі продукти, сировина та запчастини.

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Ми також писали про те, що населення РФ обурюється закриттям програм лояльностей на АЗС. Накопичені водіями бали знецінено у кілька разів.

Читайте, чому в російському "Аерофлоті" почали рахувати кожен рулон туалетного паперу та паперових хустинок і рушників.