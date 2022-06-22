В РФ легализовали контрабанду: какими товарами завалят россиян

В России легализовали контрабанду / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российская Госдума приняла законопроект о легализации т. н. параллельного импорта, когда товары ввозятся без разрешения правообладателя. По сути, это означает, что агрессор легализовал контрабанду.

О новом законе пишут российские СМИ.

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Правило распространяется на некоторые товары

В новом документе говорится: "Использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах, и средств индивидуализации, которыми такие товары маркированы, не является нарушением".

То есть российские компании без всякого наказания смогут ввозить в страну продукты без разрешения производителей либо правообладателей. Параллельным такой импорт именуется потому, что одновременно с ним компании легально поставляют продукцию от официальных дилеров.

При этом перечень товаров, на которые распространяется действие закона, был утвержден еще в начале мая в Минпромторге РФ. В него, в частности, вошли:

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нефть;

косметика;

бумага;

одежда;

телевизоры;

фотоаппараты и автомашины и т. д.

В списке есть и популярные бренды, такие как Apple, Asus, Bentley, HP, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony и другие. Таким способом можно ввозить и товары большинства популярных автомобильных брендов.

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Ранее мы рассказывали, что с 10 июля в Эстонии будет введен запрет на товары, которые изготовлены в РФ или экспортируются из страны-агрессора.

Преимущественно это касается алкоголя с содержанием спирта до 80% – это пиво, вино, водка, виски, ликер и большинство других алкогольных напитков. В перечне также древесина и изделия из нее, древесный уголь, мебель, удобрения, пневматические шины. Есть некоторые продукты, сырье и запчасти.

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Мы также писали о том, что население РФ возмущается закрытием программ лояльностей на АЗС. Накопленные водителями баллы обесценили в несколько раз.

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