У відділення – без паспорту: ще один український банк приєднався до "Дії"

У відділеннях Альтбанку доступні багато послуг з цифровими документами в "Дії". Колаж: "Сьогодні"
До електронного сервісу держпослуг "Дія" приєднався Альтбанк.
Тепер клієнти банку зможуть не брати з собою паперовий паспорт або ID-карту, адже їх зможуть ідентифікувати за електронним паспортом в додатку, йдеться в Telegram-каналі "Дії".
Які послуги тепер доступні:
- можна відкрити рахунок фізичної особи;
- отримати кошти в касі банку;
- оформити і отримати платіжну карту;
- оплачувати кредити;
- оформити угоду про користування банківським сейфом.
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"Ідея Банк" в "Дії"
11 серпня до електронного сервісу приєднався і "Ідея Банк". Тепер не потрібно буде брати з собою паспорт, якщо планували візит до банку. Крім того, доступні також такі послуги, як приймання платежів, видача коштів із POS-терміналу, погашення кредитів і здійснення переказів.
Паспорт в додатку "Дія"
В електронний сервіс можна додати паспорт-книжечку, проте його можна замінити на зручну і сучасну ID-карту. Розповідаємо, як це зробити в центрі "Паспортний сервіс":
- візьміть будь-який документ, який може підтверджувати вашу особу;
- заповніть заяву і передайте його адміністратору;
- після перевірки документів і отримання відповідного номерка підійдіть до віконця;
- напишіть заяву;
- сфотографуйтеся;
- дайте відбитки вказівних пальців;
- перевірте і підпишіть заяву.
Як раніше заявляв міністр цифровий трансформації Михайло Федоров, Україна першою в світі прирівняла цифровий паспорт до паперового на рівні закону.
Раніше деякі українці скаржилися, що у них крадуть дані через "Дія". Чиновники запевняють, що це неможливо.