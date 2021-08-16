У відділення – без паспорту: ще один український банк приєднався до "Дії"

У відділеннях Альтбанку доступні багато послуг з цифровими документами в "Дії". Колаж: "Сьогодні"

До електронного сервісу держпослуг "Дія" приєднався Альтбанк.

Тепер клієнти банку зможуть не брати з собою паперовий паспорт або ID-карту, адже їх зможуть ідентифікувати за електронним паспортом в додатку, йдеться в Telegram-каналі "Дії".

Які послуги тепер доступні:

можна відкрити рахунок фізичної особи;

отримати кошти в касі банку;

оформити і отримати платіжну карту;

оплачувати кредити;

оформити угоду про користування банківським сейфом.

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"Ідея Банк" в "Дії"

11 серпня до електронного сервісу приєднався і "Ідея Банк". Тепер не потрібно буде брати з собою паспорт, якщо планували візит до банку. Крім того, доступні також такі послуги, як приймання платежів, видача коштів із POS-терміналу, погашення кредитів і здійснення переказів.

Паспорт в додатку "Дія"

В електронний сервіс можна додати паспорт-книжечку, проте його можна замінити на зручну і сучасну ID-карту. Розповідаємо, як це зробити в центрі "Паспортний сервіс":

візьміть будь-який документ, який може підтверджувати вашу особу;

заповніть заяву і передайте його адміністратору;

після перевірки документів і отримання відповідного номерка підійдіть до віконця;

напишіть заяву;

сфотографуйтеся;

дайте відбитки вказівних пальців;

перевірте і підпишіть заяву.

Як раніше заявляв міністр цифровий трансформації Михайло Федоров, Україна першою в світі прирівняла цифровий паспорт до паперового на рівні закону.

Раніше деякі українці скаржилися, що у них крадуть дані через "Дія". Чиновники запевняють, що це неможливо.