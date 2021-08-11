До "Дії" приєднався ще один український банк: які послуги доступні

До українського електронного сервісу держпослуг "Дія" приєднався "Ідея Банк" – тепер не потрібно буде брати з собою паспорт, якщо планували візит до банку.
Про це повідомляє прес-служба "Дїї" в Telegram.
Тепер клієнта банку співробітники зможуть ідентифікувати за паспортом в "Дії" – для цього потрібно взяти з собою тільки смартфон.
Вже доступні такі послуги:
- приймання платежів;
- видача коштів з POS-терміналу;
- погашення кредитів;
- здійснення перекладів.
Паспорт в додатку "Дія"
Вже з 24 серпня в Україні будь-який документ можна буде надати в електронному вигляді – наприклад через додаток "Дія". Незважаючи на те, що паспорт-книжечку в додаток "Дія" додати не можна, його можна замінити на сучасну ID-карту.
Як це зробити в центрі "Паспортний сервіс":
- візьміть будь-який документ, який може підтверджувати вашу особу;
- заповніть заяву і передайте його адміністратору;
- після перевірки документів і отримання відповідного номерки підійдіть до віконця.
- напишіть заяву.
- сфотографуйтесь;
- дайте відбитки вказівних пальців;
- перевірте і підпишіть заяву.
Далі вам видають документи, які знадобляться для отримання ID-карти. Отримуєте ID за 20 або 10 робочих днів у разі термінового оформлення.
Як раніше заявляв міністр цифровий трансформації Михайло Федоров, Україна першою в світі прирівняла цифровий паспорт до паперового на рівні закону.
Раніше деякі українці скаржилися, що у них крадуть дані через "Дія". Чиновники запевняють, що це неможливо.