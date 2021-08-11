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До "Дії" приєднався ще один український банк: які послуги доступні

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
11 серпня, 11:50
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Тепер щоб отримати послуги в "Ідея Банку" необхідно взяти з собою тільки смартфон
Паспорт в "Дії". Колаж: "Сьогодні"
Паспорт в "Дії". Колаж: "Сьогодні"

До українського електронного сервісу держпослуг "Дія" приєднався "Ідея Банк" – тепер не потрібно буде брати з собою паспорт, якщо планували візит до банку.

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Про це повідомляє прес-служба "Дїї" в Telegram.

Тепер клієнта банку співробітники зможуть ідентифікувати за паспортом в "Дії" – для цього потрібно взяти з собою тільки смартфон.

Вже доступні такі послуги:

  • приймання платежів;
  • видача коштів з POS-терміналу;
  • погашення кредитів;
  • здійснення перекладів.

Паспорт в додатку "Дія"

Вже з 24 серпня в Україні будь-який документ можна буде надати в електронному вигляді – наприклад через додаток "Дія". Незважаючи на те, що паспорт-книжечку в додаток "Дія" додати не можна, його можна замінити на сучасну ID-карту.

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Як це зробити в центрі "Паспортний сервіс":

  • візьміть будь-який документ, який може підтверджувати вашу особу;
  • заповніть заяву і передайте його адміністратору;
  • після перевірки документів і отримання відповідного номерки підійдіть до віконця.
  • напишіть заяву.
  • сфотографуйтесь;
  • дайте відбитки вказівних пальців;
  • перевірте і підпишіть заяву.

Далі вам видають документи, які знадобляться для отримання ID-карти. Отримуєте ID за 20 або 10 робочих днів у разі термінового оформлення.

Як раніше заявляв міністр цифровий трансформації Михайло Федоров, Україна першою в світі прирівняла цифровий паспорт до паперового на рівні закону.

Раніше деякі українці скаржилися, що у них крадуть дані через "Дія". Чиновники запевняють, що це неможливо.

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