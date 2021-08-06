"Дія" дозволить відкривати кафе та салони краси онлайн

За допомогою програми "Дія" можна буде реєструвати і податки. Колаж: "Сьогодні"
В Україні запускають експериментальний проєкт "е-Підприємець", спрямований на розвиток малого бізнесу. Всі процедури можна буде пройти в одному "вікні" через портал "Дія".
Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Таким чином українці зможуть не тільки реєструвати бізнес, а й отримувати різного роду ліцензії.
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Також завдяки послугам "е-Підприємець" можна буде здійснювати:
- реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю на підставі модельного статусу;
- реєстрацію платником єдиного податку;
- реєстрації платником податку на додану вартість і т.д.
Раніше ми писали про те, що в Україні запустився другий етап програми Bug Bounty "Дії". Це челендж для "етичних хакерів" з усього світу, які повинні виявити баги в державному додатку. Загальний призовий фонд – 1 мільйон гривень (35 тисяч доларів).
Раніше деякі українці скаржилися, що у них крадуть дані через "Дія". Чиновники запевняють, що це неможливо.