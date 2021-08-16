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В отделение – без паспорта: еще один украинский банк присоединился к "Дії"

Юлия Ляхова
16 августа, 13:05
Клиентам банка больше не придется брать с собой паспорт-книжечку или ID-карту, чтобы получить услугу

В отделениях Альтбанка доступны многие услуги с цифровыми документами в "Дії". Коллаж: "Сегодня"

К электронному сервису госуслуг "Дія" присоединился Альтбанк.

Теперь клиенты банка смогут не брать с собой бумажный паспорт или ID-карту, ведь их смогут идентифицировать по электронному паспорту в приложении, говорится в Telegram-канале "Дії".

Какие услуги теперь доступны:

  • можно открыть счет физического лица;
  • получить средства в кассе банка;
  • оформить и получить платежную карту;
  • оплачивать кредиты;
  • оформить соглашение о пользовании банковским сейфом.

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"Идея Банк" в "Дії"

11 августа к электронному сервису присоединился и "Идея Банк". Теперь не нужно будет брать с собой паспорт, если планировали визит в банк. Кроме того, доступны также такие услуги, как приемка платежей, выдача средств с POS-терминала, погашение кредитов и совершение переводов.

Паспорт в приложении "Дія"

В электронный сервис нельзя добавить паспорт-книжечку, однако его можно заменить на удобную и современную ID-карту. Рассказываем, как это сделать в центре "Паспортный сервис":

  • возьмите любой документ, который может подтверждать вашу личность;
  • заполните заявление и передайте его администратору;
  • после проверки документов и получения соответствующего номерка подойдите к окошку;
  • напишите заявление;
  • сфотографируйтесь;
  • дайте отпечатки указательных пальцев;
  • проверьте и подпишите заявление.

Как ранее заявлял министр цифровой трансформации Михаил Федоров, Украина первой в мире приравняла цифровой паспорт к бумажному на уровне закона.

Ранее некоторые украинцы жаловались, что у них крадут данные через "Дія". Чиновники уверяют, что это невозможно.

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