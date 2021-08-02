"Дія" официально заменит бумажные паспорта и ID-карты на пластике

Цифровые версии документов обяжут принимать не только в ЦНАПах и банках, но также в отелях, судах и супермаркетах

Паспорт в "Дії" можно будет показывать везде / Фото: Дія

Среди немногочисленных, но важных изменений, которые ждут украинцев в августе, – переход страны в режим paperless. С 24 августа вступает в силу закон, согласно которому чиновники больше не смогут требовать бумажные документы:

любой документ можно будет предоставить в электронном виде – например через приложение "Дія";

цифровой паспорт становится полноценным юридическим аналогом обычного бумажного паспорта;

у каждой организации должны быть считывающие устройства, которые позволят расшифровать информацию о владельце паспорта из системы "Дія".

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Это предусматривает законопроект № 5495. Он уже прошел все стадии рассмотрения в Верховной Раде. Правда, по состоянию на 2 августа законопроект еще не обрел силу закона, поскольку находился на подписи у президента.

Президент Зеленский еще не подписал закон

Где можно использовать е-паспорт:

на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, кроме случаев пересечения государственной границы, въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее;

в ЦНАП для получения государственных услуг;

в государственных учреждениях и судах;

для получения отправлений на почте;

для подтверждения возраста в супермаркетах;

для подтверждения личности и осуществления кассовых операций в банках;

для открытия банковского счета онлайн;

для путешествий по Украине самолетом и поездом, заселения в отель.

При этом Украина первой в мире приравняла цифровой паспорт к бумажному на уровне закона, заявлял министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Украина – первая страна в мире, которая запустила цифровые паспорта и законодательно приравняла их к обычным документам. Пользователи "Дії" больше не будут сталкиваться с ситуациями, когда цифровой паспорт не принимают. Это не просто важное событие в истории современной Украины и большой шаг к внедрению режима "без бумаги". Это уникальный мировой кейс, которым можно и нужно гордиться", – отмечал Федоров.

Ранее некоторые украинцы жаловались, что у них крадут данные через "Дія". Чиновники уверяют, что это невозможно.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что такое электронная цифровая подпись, как ее получить и для чего она нужна.