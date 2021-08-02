Українська
$ 26,82
31,89
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

"Дія" официально заменит бумажные паспорта и ID-карты на пластике

2 августа 2021 11:00

Ксения Капустинская , Александра Романюк

Цифровые версии документов обяжут принимать не только в ЦНАПах и банках, но также в отелях, судах и супермаркетах

Паспорт в "Дії" можно будет показывать везде

Паспорт в "Дії" можно будет показывать везде / Фото: Дія

Среди немногочисленных, но важных изменений, которые ждут украинцев в августе, – переход страны в режим paperless. С 24 августа вступает в силу закон, согласно которому чиновники больше не смогут требовать бумажные документы:

  • любой документ можно будет предоставить в электронном виде – например через приложение "Дія";
  • цифровой паспорт становится полноценным юридическим аналогом обычного бумажного паспорта;
  • у каждой организации должны быть считывающие устройства, которые позволят расшифровать информацию о владельце паспорта из системы "Дія".
Реклама

Это предусматривает законопроект № 5495. Он уже прошел все стадии рассмотрения в Верховной Раде. Правда, по состоянию на 2 августа законопроект еще не обрел силу закона, поскольку находился на подписи у президента.

Президент Зеленский еще не подписал закон

Где можно использовать е-паспорт:

  • на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, кроме случаев пересечения государственной границы, въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее;
  • в ЦНАП для получения государственных услуг;
  • в государственных учреждениях и судах;
  • для получения отправлений на почте;
  • для подтверждения возраста в супермаркетах;
  • для подтверждения личности и осуществления кассовых операций в банках;
  • для открытия банковского счета онлайн;
  • для путешествий по Украине самолетом и поездом, заселения в отель.

При этом Украина первой в мире приравняла цифровой паспорт к бумажному на уровне закона, заявлял министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Украина – первая страна в мире, которая запустила цифровые паспорта и законодательно приравняла их к обычным документам. Пользователи "Дії" больше не будут сталкиваться с ситуациями, когда цифровой паспорт не принимают. Это не просто важное событие в истории современной Украины и большой шаг к внедрению режима "без бумаги". Это уникальный мировой кейс, которым можно и нужно гордиться", – отмечал Федоров.

Ранее некоторые украинцы жаловались, что у них крадут данные через "Дія". Чиновники уверяют, что это невозможно.

Реклама

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что такое электронная цифровая подпись, как ее получить и для чего она нужна.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Пенсия зависит от стажа. Кто в Украине может получать от 40% зарплаты и больше
Пенсия зависит от стажа. Кто в Украине может получать от 40% зарплаты и большеЭкономика
Повышение пенсий, новые карантинные ограничения и начало
Повышение пенсий, новые карантинные ограничения и начало "безбумажного" режима – что изменится с 1 августаУкраина
Пенсии в 2022 году повысят пять раз – календарь Минсоцполитики
Пенсии в 2022 году повысят пять раз – календарь МинсоцполитикиЭкономика
К пенсиям добавят по 400 гривен: кто и когда получит доплаты
К пенсиям добавят по 400 гривен: кто и когда получит доплатыЭкономика
Украинцам повысят пенсии: кому и когда ждать прибавки в 2021 году
Украинцам повысят пенсии: кому и когда ждать прибавки в 2021 годуЭкономика
Доллар начал стремительно дешеветь – что происходит на валютном рынке
Доллар начал стремительно дешеветь – что происходит на валютном рынкеФинансы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять