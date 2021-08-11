К "Дії" присоединился еще один украинский банк: какие услуги доступны

Теперь чтобы получить услуги в "Идея Банке" необходимо взять с собой только смартфон

Паспорт в "Дії". Коллаж: "Сегодня"

К украинскому электронному сервису госуслуг "Дія" присоединился "Идея Банк" – теперь не нужно будет брать с собой паспорт, если планировали визит в банк.

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Об этом сообщает пресс-служба "Дїї" в Telegram.

Теперь клиента банка сотрудники смогут идентифицировать по паспорту в "Дії" – для этого нужно взять с собой только смартфон.

Уже доступны такие услуги:

приемка платежей;

выдача средств с POS-терминала;

погашение кредитов;

совершение переводов.

Паспорт в приложении "Дія"

Уже с 24 августа в Украине любой документ можно будет предоставить в электронном виде – например через приложение "Дія". Несмотря на то, что паспорт-книжечку в приложение "Дія" добавить нельзя, его можно заменить на современную ID-карту.

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Как это сделать в центре "Паспортный сервис":

возьмите любой документ, который может подтверждать вашу личность;

заполните заявление и передайте его администратору;

после проверки документов и получения соответствующего номерка подойдите к окошку.

напишите заявление.

сфотографируйтесь;

дайте отпечатки указательных пальцев;

проверьте и подпишите заявление.

Далее вам выдают документы, которые понадобятся для получения ID-карты. Получаете ID за 20 или 10 рабочих дней в случае срочного оформления.

Как ранее заявлял министр цифровой трансформации Михаил Федоров, Украина первой в мире приравняла цифровой паспорт к бумажному на уровне закона.

Ранее некоторые украинцы жаловались, что у них крадут данные через "Дія". Чиновники уверяют, что это невозможно.