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"Дія" разрешит открывать кафе и салоны красоты онлайн

6 августа 2021 11:21

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Экспериментальный проект по регистрации малого бизнеса в Украине планируют вводить в течение двух лет

С помощью приложения "Дія" можно будет регистрировать и налоги. Коллаж: "Сегодня"

С помощью приложения "Дія" можно будет регистрировать и налоги. Коллаж: "Сегодня"

В Украине запускают экспериментальный проект "е-Предприниматель", направленный на развитие малого бизнеса. Все процедуры можно будет пройти в одном "окне" через портал "Дія".

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Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Таким образом украинцы смогут не только регистрировать бизнес, но и получать различного рода лицензии.

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Другие услуги

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Также благодаря услугам "е-Предприниматель" можно будет осуществлять:

  • регистрацию общества с ограниченной ответственностью на основании модельного статуса;
  • регистрацию плательщиком единого налога;
  • регистрации плательщиком налога на добавленную стоимость и т.д.

Ранее мы писали о том, что в Украине запустился второй этап программы Bug Bounty "Дії". Это челлендж для "этических взломщиков" со всего мира, которые должны обнаружить баги в государственном приложении. Общий призовой фонд – 1 миллион гривен (35 тысяч долларов).

Ранее некоторые украинцы жаловались, что у них крадут данные через "Дія". Чиновники уверяют, что это невозможно.

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